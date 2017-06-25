Асад встретил Ид аль-Фитр в Хаме, бывшем оплоте исламистов

Президент Сирии Башар Асад отправился 25 июня в Хаму, чтобы принять участие в молитве, посвященной Ид аль-Фитру. Это праздник знаменует окончание Священного месяца Рамадан.

Государственное телевидение показало репортаж, где можно было увидеть главу государства, молящегося рядом с имамом Большой мечети Хамы. Их окружала толпа прихожан.

По словам имама, присутствие Асада на празднике – свидетельство приближающейся победы. Он также выразил уверенность, что после разгрома джихадистов Сирию ждут мир и безопасность.

Хама, некогда бывшая оплотом "Братьев-мусульман", находится в 200 километрах от Дамаска. Комментаторы отмечают, что столь дальняя поездка – свидетельство уверенности Асада в себе.

Напомним: несколько дней назад президента Франции Эммануэль Макрон заявил, что свержение Асада уже не является приоритетной для него целью. Важнее обеспечить стабильную власть в Сирии и победить джихадистов.