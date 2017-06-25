Теракт в Идлибе, десятки убитых и раненых

По меньше мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийской провинции Идлиб, на территории, подконтрольной противникам режима Башара Асада.

Взрыв произошел на рыночной площади города ад-Дана, расположенного у турецкой границы. Среди погибших трое детей. Оппозиция возложила ответственность за теракт на боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Между группировками, выступающими против сирийского режима, периодически вспыхивают конфликты, принимающие вооруженный характер. Обычно одной из сторон подобных конфликтов становится ИГ.

Отметим, что в провинцию Идлиб были перевезены многие боевики оппозиции и члены их семей, согласившиеся прекратить сопротивление правительственным войскам. Подобные соглашение власти представляют как свидетельства гуманизма.

Однако правозащитники утверждают, что речь идет об этнических чистках. Эвакуируемые боевики и их близкие относятся к суннитской ветви ислама. На их место переселяются шииты.