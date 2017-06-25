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Ближний Восток

Теорию Дарвина исключили из курса турецких школ

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:30 блог версия для печати фото
Школа в Стамбуле

Глава совета по учебным программам министерства просвещения Турции Алпарлсан Дурмуш сообщил, что глава, посвященная теории Дарвина, будет исключена из учебника биологии для девятых классов.

"Мы отдаем себе отчет, что многие школьники лишены научного фундамента, необходимого для понимания этой гипотезы. Чтобы противоречивые вопросы не ставили их в тупик, некоторые из гипотез решено оставить вне курса обучения", - заявил он.

Теорию Дарвина не будут рассматривать и в критическом ключе. Раздел "Эволюция и происхождение жизни" просто изъят из книг. Дурмуш заявляет, что молодые люди узнают о ней в университете, когда будут более подготовленными к такой "встрече".

Критики этого решения отмечают, что на данный момент только в Саудовской Аравии теория Дарвина считается для школьников запретной темой. В таком теократическом государстве как Иран ей посвящено 60 академических часов.

Теория Дарвина, согласно которой, причина происхождения видов – эволюция и естественный отбор, критикуется сторонниками теории креационизма. За божественное происхождение жизни выступают ислам, христианство и иудаизм.

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