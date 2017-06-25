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Ближний Восток

СМИ: президент Турции упал в обморок на церемонии завершения Рамадана

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:13 блог версия для печати фото
Реджеп Тейип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Этот инцидент произошел во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир, провинция Стамбул – у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок.

Об этом происшествии пишет в воскресенье, 25 июня, сайт телеканала CNN Turk.

Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя. Уже по окончании церемонии Эрдоган после выпустил сообщение, подтвердив, что у него подскочило давление в связи с повышением уровня сахара в крови.

Президент Турции утверждал, что его самочувствие нормализовалось, и он примет участие в мероприятиях по случаю Ураза-Байрама, намеченных на воскресенье, пишет сайт NEWSru.com.

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Воскресенье, 25 июня 2017 г.
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