СМИ: президент Турции упал в обморок на церемонии завершения Рамадана

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Этот инцидент произошел во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир, провинция Стамбул – у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок.

Об этом происшествии пишет в воскресенье, 25 июня, сайт телеканала CNN Turk.

Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя. Уже по окончании церемонии Эрдоган после выпустил сообщение, подтвердив, что у него подскочило давление в связи с повышением уровня сахара в крови.

Президент Турции утверждал, что его самочувствие нормализовалось, и он примет участие в мероприятиях по случаю Ураза-Байрама, намеченных на воскресенье, пишет сайт NEWSru.com.