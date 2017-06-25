С помощью резиновых пуль полиция разогнала участников гей-прайда в Стамбуле

В воскресенье, 25 июня, полиция разогнала участников несанкционированного гей-прайда в Стамбуле. По информации газета Hurriyet, около 10 ЛГБТ-активистов были задержаны правоохранительными органами.

Правозащитники предпринимали попытки согласовать проведение мероприятия с властями, но разрешение им получить не удалось. Отказ был аргументирован крайне сложной ситуацией в области безопасности и опасностью нападения на его участников со стороны приверженцев крайне-правой идеологии. В ответ на это ЛГБТ-активисты заявили, что они не боятся провокаций и шествие состоится.

Небольшие группы людей собирались на подходе к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции.

Полиция задержала нескольких активистов, а затем применила резиновые пули и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать собравшихся.