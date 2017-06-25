Помилована 103-летняя египтянка, отбывавшая наказание за убийство сына

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил амнистию в честь окончания священного месяца Рамадан. Среди вышедших на свободу – жительница южного города Асьют Фатхия Абу Хашиш, которой на момент освобождения исполнилось 103 года.

13 лет назад она была приговорена к пожизненному заключению за убийство собственного сына. В ходе допроса она заявила, что сын постоянно над ней издевался и избивал.

В последние годы состояние здоровья самой пожилой заключенной Египта значительно ухудшилось. Она страдает от кардиологических проблем. Было решено освободить Фатхию.

Сама она не верила в то, что выходит на свободу, пока не увидела дочь, постоянно навещавшую ее тюрьме. Другие заключенные устроили старушке торжественные проводы.