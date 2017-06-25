Walla: Израиль предупредил Иран о недопустимости строительства военных заводов в Ливане

Через европейских представителей руководству Ирана было передано послание о том, что Израиль не потерпит строительства военных заводов для "Хизбаллы" на территории Ливана, сообщает израильский сайт Walla News.

Журналистка Таль Шалев со ссылкой на одного из европейских дипломатов, имя которого не называется в публикации, пишет, что в Иерусалиме сочли необходимым предупредить Тегеран о недопустимости подобного строительства в соседней стране на фоне растущей озабоченности по поводу сотрудничества властей Ирана, Сирии и Ливана.

Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы действуют, по меньшей мере, в течение трех последних месяцев и производят ракеты и пусковые установки к ним. То есть на сегодняшний день эти заводы функционируют примерно полгода.

"Аль-Джарида" писала, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, а также противокорабельных и противотанковых ракет, бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе, ударных БПЛА). В статье утверждалось, что эти вооружения "Хизбалла" испытывала в реальных боевых условиях в Сирии.

Судя по имеющимся данным, военными заводами в Ливане управляют специалисты министерства обороны Ирана и Корпуса стражей Исламской революции, ливанское правительство это производство не контролирует и не имеет доступа к выпускаемым вооружениям.

Источник этой информации "Аль-Джарида" не называла. Но, как справедливо отмечала в газете "Гаарец" журналистка Гили Коэн, это кувейтское издание в арабском мире считается рупором Израиля, то есть информация могла быть получена от израильской разведки и передана для публикации в лояльное арабское СМИ.

Предполагается, что строительство военных заводов в Ливане стало ответом Ирана на уничтожение израильтянами похожих заводов в Судане. Авианалеты на суданские заводы в 2012-2015 годах остались без ответа. В случае, если ЦАХАЛ проведет подобную атаку на заводы в Ливане, "Хизбалла" может ответить ракетными ударами по израильской территории, что приведет к новой войне.

По сведениям "Аль-Джариды", на этот раз иранцы предприняли дополнительные меры безопасности, построив военные заводы в Ливане под землей, на глубине более 50 метров. Ни на одном из этих заводов нет полного производственного цикла по созданию какого-либо вида оружия, сборка осуществляется на других предприятиях, говорится в публикации.

Тема недопустимого усиления Ирана в Сирии и Ливане обсуждалась в марте на переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, проходивших в Москве. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что ЦАХАЛ будет действовать с целью недопущения появления у "Хизбаллы" современных ракетных вооружений.

Руководство Израиля неоднократно указывало Организации Объединенных Наций на то, что резолюция Совета безопасности №1701, принятая в августе 2006 года, ливанской стороной не выполняется, а силы UNIFIL не в состоянии обеспечить ее реализацию. В частности, данной резолюцией было предусмотрено "принятие мер безопасности, призванных предотвратить возобновление военных действий, включая создание между "синей линией" и рекой Литани зоны, свободной от любых вооруженных формирований и оружия, кроме таковых от правительства Ливана и UNIFIL". Однако, по данным израильской разведки, в течение последних 11 лет боевики "Хизбаллы" не только открыто действуют на юге Ливана, но также готовят подземные коммуникации для совершения диверсий на израильской территории – UNIFIL и ливанская регулярная армия не препятствуют этой деятельности. UNIFIL также не сообщает о контрабанде оружия в Южном Ливане. Власти Израиля заявляют, что продолжат действия по предотвращению поставок оружия "Хизбалле".

6 декабря 2016 года пресс-служба Армии обороны Израиля публиковала карту, на которой показаны объекты террористической организации "Хизбалла" в юго-восточном Ливане, которые входят в банк целей ЦАХАЛа. На план-схему нанесены около 10 тысяч целей, расположенных на территории, где находятся 85 деревень. Речь идет о складах вооружений и боеприпасов, ракетных пусковых установках, позициях пехотных подразделений, бункерах и других подземных укреплениях, противотанковых позициях и командных постах. Данная карта была составлена на основании разведывательных данных, полученных ЦАХАЛом после окончания Второй Ливанской войны. Этот документ не является секретным, он был передан представителю Израиля в ООН Дани Данону. По мнению командования ЦАХАЛа, тот факт, что "Хизбалла" размещает свои объекты рядом с гражданскими объектами в населенных пунктах, является свидетельством совершения военного преступления.

В начале марта 2017 года на сайте "Аль-Ахад", принадлежащем ливанской "Хизбалле", был опубликован видеоклип, на котором показан "банк целей" в Израиле в случае новой войны. В общей сложности названы девять целей: ядерный реактор в Димоне, ядерный исследовательский центр "Нахаль Сорек", химические предприятия и хранилища в Хайфе, центр очистки сточных вод в районе Рамле, база ЦАХАЛа в центре страны, военный завод компании "Рафаэль" около Сахнина. Создатели этого видеоклипа не заботились о правдоподобности: в клипе показано, как ракеты по Израилю выпускаются с помощью системы, похожей на российский зенитно-ракетный комплекс С-300, не предназначенный для поражения наземных целей. Такие комплексы есть у Ирана, ЗРК более современного класса российские военные используют в Сирии. Но нет сведений о том, что ЗРК С-300 попали в руки "Хизбаллы".

Клип был опубликован на фоне заявлений лидера "Хизбаллы" шейха Хасана Насраллы и его ближайшего окружения о готовности к новой войне с Израилем. Несколько недель назад Насралла в интервью иранскому телевидению заявил, что в будущей войне с Израилем не будет никаких "красных линий". В частности, были названы два объекта, которые "Хизбалла" обязательно атакует в случае начала войны: хранилище аммиака в Хайфе и ядерный реактор в Димоне. Насралла заявил, что Израилю следует дважды подумать, прежде чем объявлять войну Ливану. Он также подчеркнул, что участие "Хизбаллы" в войне на территории Сирии не только не ослабило организацию, но, напротив, усилило ее.

На сайте телеканала "Аль-Манар", принадлежащем "Хизбалле", также было опубликовано заявление советника командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции бригадного генерала Ахмада Карима Пура о том, что ракетные силы КСИР готовы к незамедлительному удару по целям в Израиле и способны уничтожить еврейское государством за семь с половиной минут. В частности, было сказано, что иранские ракеты "Шихаб-3" готовы в считанные минуты сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу. Такой удар, по словам Пура, будет нанесен в случае, если Иран подвергнется какой-либо атаке.

23 июня 2017 года, в "День Эль-Кудса", Насралла заявил, что в будущей войне против Израиля "Хизбаллу" поддержат сотни тысяч добровольцев из арабских и мусульманских стран.





