"Аль-Джазира": ЦАХАЛ наносит удары по позициям сирийской армии

В воскресенье, 25 июня, телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что в ответ на падение снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов в районе Кунейтры.

Согласно этому сообщению, удары наносились по позициям сирийской армии.

Пресс-служба ЦАХАЛа эти сообщения не комментирует.

Сообщение об ответном ударе по позициям армии Ассада было передано приблизительно через час после обстрела Израиля с израильской территории. Это был второй обстрел за последние сутки. Накануне, 24 июля, на Голанах разорвались около десятка снарядов. В ответ ЦАХАЛ с воздуха атаковал позиции сирийской армии. Удар был нанесен, в частности, по двум танкам и огневой точке. Израиль также направил резкий протест командованию контингента ООН (UNDOF), дислоцированному на Голанских высотах.

25 июня еженедельное заседание правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал с комментариев по поводу вчерашнего обстрела. В частности, он заявил: "Наша политика ясна: мы не потерпим никакого случайного обстрела, ни минометного, ни ракетного, ни любого другого рода на каком бы то ни было фронте. Мы мощно реагируем на любой обстрел нашей территории или наших граждан".