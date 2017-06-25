25 июня 2017 г.
Названа самая некрасивая собака
Бриллианты вновь входят в моду
Актеры, расставшиеся с профессией
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:33 "Аль-Джазира": ЦАХАЛ наносит удары по позициям сирийской армии
15:40 Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал в Сирии танки террористов, а не армии Асада
14:56 Помилована 103-летняя египтянка, отбывавшая наказание за убийство сына
14:19 Теракт в Идлибе, десятки убитых и раненых
13:13 СМИ: президент Турции упал в обморок на церемонии завершения Рамадана
12:08 Асад встретил Ид аль-Фитр в Хаме, бывшем оплоте исламистов
11:04 В стамбульском автобусе избита студентка, надевшая шорты в Рамадан
10:16 Аббас возложил венок к могиле Арафата, обещав освободить Иерусалим
09:30 Теорию Дарвина исключили из курса турецких школ
08:29 Walla: Израиль предупредил Иран о недопустимости строительства военных заводов в Ливане
Ближний Восток

"Аль-Джазира": ЦАХАЛ наносит удары по позициям сирийской армии

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:33 блог версия для печати

В воскресенье, 25 июня, телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что в ответ на падение снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов в районе Кунейтры.

Согласно этому сообщению, удары наносились по позициям сирийской армии.

Пресс-служба ЦАХАЛа эти сообщения не комментирует.

Сообщение об ответном ударе по позициям армии Ассада было передано приблизительно через час после обстрела Израиля с израильской территории. Это был второй обстрел за последние сутки. Накануне, 24 июля, на Голанах разорвались около десятка снарядов. В ответ ЦАХАЛ с воздуха атаковал позиции сирийской армии. Удар был нанесен, в частности, по двум танкам и огневой точке. Израиль также направил резкий протест командованию контингента ООН (UNDOF), дислоцированному на Голанских высотах.

25 июня еженедельное заседание правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал с комментариев по поводу вчерашнего обстрела. В частности, он заявил: "Наша политика ясна: мы не потерпим никакого случайного обстрела, ни минометного, ни ракетного, ни любого другого рода на каком бы то ни было фронте. Мы мощно реагируем на любой обстрел нашей территории или наших граждан".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июня 2017 г.
Асад встретил Ид аль-Фитр в Хаме, бывшем оплоте исламистов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2017 г.
"Аль-Майядин": в результате израильского удара по территории Сирии погибли два человека
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2017 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по позициям сирийской армии в ответ на обстрел израильской территории
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2017 г.
На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 25 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017