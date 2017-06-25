В результате теракта-самоубийства в Мосуле погибли не менее 12 человек

В ночь на воскресенье, 25 июня, террорист-смертник взорвался в квартале Машахда в толпе беженцев, которые пытались покинуть город Мосул (на севере Ирака), где продолжаются активные боевые действия.

По сведениям агентства France Presse, в результате взрыва погибли 12 человек и более 20 получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв теракта есть женщины и дети.

В настоящее время в центре Мосула идут бои между боевиками "Исламского государства" и коалиционными силами, в которые входят подразделения регулярной армии Ирака, шиитские и курдские милиции.

21 июня правительство Ирака заявило, что боевики "Исламского государства" взорвали в Мосуле историческую мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба. Именно в этой мечети в июле 2014 года Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание халифата "Исламское государство". Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил в этой связи, что подрывом мечети ан-Нури "Исламское государство" признало свое поражение и капитулировало.

Впрочем, на сайтах, ассоциированных с ИГ, публиковались утверждения руководства этой террористической организации о том, что мечеть ан-Нури была уничтожена в результате авиаудара западной коалиции под руководством США. Американские военные заявляли, что никаких ударов по мечети не наносилось.