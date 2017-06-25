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Ближний Восток

В стамбульском автобусе избита студентка, надевшая шорты в Рамадан

время публикации: 11:04 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати

В стамбульском автобусе избита студентка, надевшая шорты в Рамадан 21-летняя студентка Асена Мелиса Саглам стала жертвой нападения ехавшего с ней в одном автобусе мужчины. Причиной нападения стала ее "недостаточно скромная", но мнению нападавшего, одежда.

Мужчина, сидевший за девушкой, возмутился тем, что она надела шорты. Поначалу он просто делал ей замечания за одежду, не подходящую для Рамадана, она его игнорировала. Возмущенный ее безучастностью, мужчина решил действовать.

Он схватил студентку и отбросил ее в конец автобуса, а затем вышел. Вскоре после этого нападавшего задержала полиция. Он сообщил, что девушка вывела из его из себя "провокативной одеждой". Этого оказалось достаточно для освобождения.

Правозащитники и активистки женских организаций выразили возмущение тем, что мужчина, оскорбивший и избивший девушку, сделал это безнаказанно. Под давлением общественности он был вновь арестован.

Противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана отмечают, что подобное поведение спровоцировано действиями властей по отказу от традиционных для Турецкой республики светских ценностей. Они свидетельствуют, что курс властей на исламизацию находит поддержку в народе.

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