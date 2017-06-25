25 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Сирийские СМИ: ЦАХАЛ повторно атаковал позиции армии Асада

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати

Около 18:30 сирийские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ вновь атаковал позиции армии Асада. Согласно этим сообщениям, удар был нанесен по огневой позиции артиллерии, а также по армейскому автомобилю. О погибших и раненых не сообщается.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует сообщения в сирийских и арабских СМИ.

Эта атака последовала приблизительно через час после того, как "Аль-Джазира" передала, что в ответ на падение минометных снарядов на Голанах ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в районе Кунейтры. Согласно сирийским источникам, в результате этого удара были ранены пять человек.

Около 15:45 на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что снаряды упали на незастроенной местности. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.

В армии сообщили, что, по всей видимости, речь идет о случайном, а не преднамеренном обстреле.

Это был второй обстрел Израиля со стороны Сирии за последние сутки. Накануне, 24 июня, около десяти минометных снарядов разорвались на израильской территории Голанских высот. В ответ на падение минометных снарядов ЦАХАЛ с воздуха атаковал позиции сирийской армии. Удар был нанесен, в частности, по двум танкам и огневой точке. Израиль также направил резкий протест командованию контингента ООН (UNDOF), дислоцированному на Голанских высотах.

"ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей. ЦАХАЛ рассматривает сирийский режим в качестве ответственного за происходящее на его территории", - говорилось в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Еженедельное заседание правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал с комментариев по поводу вчерашнего обстрела. В частности, он заявил: "Наша политика ясна: мы не потерпим никакого случайного обстрела, ни минометного, ни ракетного, ни любого другого рода на каком бы то ни было фронте. Мы мощно реагируем на любой обстрел нашей территории или наших граждан".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2017 г.
На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии







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