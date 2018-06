Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"

В Иране набирают силу акции протеста, вызванные резким падением курса национальной валюты и ухудшением экономической ситуации в стране. К недовольству ценами добавляются политические лозунги, участники протестов требуют от правительства уйти в отставку.

Акции протеста начались днем ранее, когда на неофициальном рынке курс национальной валюты упал до рекордно низкого уровня - 87.000 риалов за доллар. На улицы вышли торговцы мобильными телефонами и электроникой, требуя от правительства срочных мер по укреплению внутреннего рынка.

В понедельник, 25 июня, в акциях протеста в Тегеране принимают участие не менее двух миллионов человек. Колонна демонстрантов по центральной улице города проследовала к парламенту, призывая полицию поддержать народ.

Первая стычка между манифестантами и полицией произошла возле здания парламента, где силовики для разгона толпы применили слезоточивый газ.

В социальных сетях под тегом #IranProtests публикуются сообщения о происходящем в Тегеране. На одном из видео участники митинга жгут автомобильные шины и скандируют: "Смерть Хаменеи!"

Вышедшие на улицы требуют от правительства Ирана прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии, Ливана, а также Палестины, они скандируют: "Я живу не в Газе, не в Ливане, я живу - в Иране".

В понедельник, 25 июня, в "твиттере" МИДа Израиля, который ведется на фарси, было опубликовано сообщение с пожеланием успеха иранскому народу в его борьбе. Радиостанция "Кан Бет" передала, что за это сообщение МИД подвергся критике в политических и дипломатических кругах, через несколько часов "твитт" был удален.

Once again Iranian people are on the streets protesting against Islamic regime of #Iran.



Protesters chanting slogans " Death to the Dictator".#IranProtests #FreeIran. pic.twitter.com/Dhfyi8EgbE