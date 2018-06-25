18+
25 июня 2018 г.
последняя новость: 21:39
Лучше быть безработным в Европе
Маленькая война в Израиле
Право сесть за руль
Сара Нетаниягу пойдет под суд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:04 В Турции подсчитаны 99,92% голосов, итоговые результаты опубликуют 5 июля
19:32 "Исраэль а-Йом": Арабские страны согласились на публикацию "сделки века" в обход Аббаса
16:37 Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"
15:22 Девочка, рассказавшая о войне в Алеппо, удостоена престижной награды
14:50 В Йемене сунниты захватили инструкторов "Хизбаллы"
13:29 Иордания отказалась принимать новых беженцев из Сирии
12:34 Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты хуситов
12:20 В Ираке отказались от полного пересчета голосов
11:29 "Хизбалла" лишилась страниц в социальных сетях
10:38 ХАМАС: израильские военные обстреляли диверсантов на границе Газы
Ближний Восток

Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 17:58 блог версия для печати фото
Массовые акции протеста в Тегеране
Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"
Массовые акции протеста в Тегеране. На улицах скандируют: "Смерть Хаменеи!"

В Иране набирают силу акции протеста, вызванные резким падением курса национальной валюты и ухудшением экономической ситуации в стране. К недовольству ценами добавляются политические лозунги, участники протестов требуют от правительства уйти в отставку.

Акции протеста начались днем ранее, когда на неофициальном рынке курс национальной валюты упал до рекордно низкого уровня - 87.000 риалов за доллар. На улицы вышли торговцы мобильными телефонами и электроникой, требуя от правительства срочных мер по укреплению внутреннего рынка.

В понедельник, 25 июня, в акциях протеста в Тегеране принимают участие не менее двух миллионов человек. Колонна демонстрантов по центральной улице города проследовала к парламенту, призывая полицию поддержать народ.

Первая стычка между манифестантами и полицией произошла возле здания парламента, где силовики для разгона толпы применили слезоточивый газ.

В социальных сетях под тегом #IranProtests публикуются сообщения о происходящем в Тегеране. На одном из видео участники митинга жгут автомобильные шины и скандируют: "Смерть Хаменеи!"

Вышедшие на улицы требуют от правительства Ирана прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии, Ливана, а также Палестины, они скандируют: "Я живу не в Газе, не в Ливане, я живу - в Иране".

В понедельник, 25 июня, в "твиттере" МИДа Израиля, который ведется на фарси, было опубликовано сообщение с пожеланием успеха иранскому народу в его борьбе. Радиостанция "Кан Бет" передала, что за это сообщение МИД подвергся критике в политических и дипломатических кругах, через несколько часов "твитт" был удален.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2018 г.
В Тегеране на фоне падения курса риала возобновились массовые акции протеста







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 25 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018