ХАМАС о "консультациях" в Москве: Россия не поддерживает "сделку века" Трампа

В понедельник, 25 июня, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил палестино-израильское урегулирование с делегацией ХАМАС, которую возглавил член политбюро группировки Муса Абу Марзук. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИДа России.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования в соответствии с известной международно-правовой основой, включая решения ООН, и задаче скорейшего восстановления национального палестинского единства на базе подписанного в октябре 2017 года в Каире соглашения между движениями ХАМАС и ФАТХ", - цитирует ТАСС сообщение российского МИДа.

После "консультаций" в Москве Муса Абу Марзук дал интервью ливанскому телеканалу "Аль-Майядин", в котором рассказал об итогах визита в Россию. По его словам, Москва не поддерживает план мирного урегулирования, разработанный администрацией Дональда Трампа.

Абу Марзук также сказал, что ХАМАС заверил Москву, что "Исламское движение сопротивления" не заинтересовано в новом военном противостоянии с Израилем.

Напомним, что прошлый визит Абу Марзука в Москву состоялся в конце марта. До того он приезжал в российскую столицу в сентябре прошлого года, тогда его сопровождал Салах аль-Арури. Израиль протестовал против этих визитов.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951-м году в Газе, где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981-го года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м году был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999-м году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе.

Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних десяти лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось.