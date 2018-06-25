Бои на юге Сирии, неподалеку от границы с Израилем. Противоречивые данные

В понедельник, 25 июня, российский "Центр примирения враждующих сил" (ЦПВС) объявил, что за последние сутки сирийские правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке военной авиации России отразили наступление боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" в южной зоне деэскалации, передает российское государственное агентство РИА Новости.

В сообщении сказано, что боевики "Ан-Нусры" атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Аналогичное сообщение разместило российское агентство ТАСС.

ЦПВС утверждает, что в результате столкновений боевики "Ан-Нусры" потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, пока неизвестно, отмечается в сообщении.

На момент публикации этого сообщения ЦПВС сирийское государственное агентство SANA не приводило данных по поводу этих боестолкновений. Дамаск не комментирует информацию о боевых действиях в южной зоне деэскалации.

Судя по имеющимся сведениям, бои идут в провинциях Кунейтра и Дараа, неподалеку от границы Израиля.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает о гибели гражданских лиц в провинции Дараа в результате авиаударов, ракетных и артиллерийских обстрелов. По сведениям SOHR, бои в Дараа идут уже почти неделю, погибли десятки мирных граждан и боевиков различных группировок. Наблюдатели сообщают, что удары наносят самолеты сирийской регулярной армии и России. В публикации названы следующие населенные пункты, где идут бои: Нахтэ, Буср аль-Харир, Млеха, Аль-Храк, Мсика, Асим и др. Речь идет о боях на удалении 25-50 км от границы Израиля.

SOHR также уведомляет об артиллерийских обстрелах в провинции Кунейтра, осуществляемых армией Асада. Сообщений о жертвах не поступало. Эти бои идут в непосредственной близости от израильской границы.

В воскресенье, 24 июня, израильская система ПВО Patriot выпустила ракету по беспилотному летательному аппарату, входившему в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии. Попадания по цели зафиксировано не было. После обстрела сирийский БПЛА, по всей видимости, изменил курс и вернулся в воздушное пространство Сирии. Сирийский президент Башар Асад заявлял, что израильские ПВО атаковали беспилотный самолет, действовавший в рамках правительственной операции на юге Сирии.

Накануне агентство Reuters отмечало, что российские военные самолеты впервые атаковали позиции оппозиционных сил на юге Сирии, нанеся удары по десяткам целей.





