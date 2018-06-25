18+
25 июня 2018 г.
последняя новость: 11:51
Лучше быть безработным в Европе
Маленькая война в Израиле
Право сесть за руль
Сара Нетаниягу пойдет под суд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:29 "Хизбалла" лишилась страниц в социальных сетях
10:38 ХАМАС: израильские военные обстреляли диверсантов на границе Газы
10:29 Бои на юге Сирии, неподалеку от границы с Израилем. Противоречивые данные
09:50 Арикат обвинил США в подготовке свержения Аббаса
09:29 В Саудовской Аравии не будет парковок для женщин
07:22 Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции
06:51 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 июня
05:56 Эрдоган одержал убедительную победу на выборах в Турции
21:34 Махмуд Аббас поздравил Эрдогана с победой на выборах
19:37 Выборы в Турции: подсчитаны 32% голосов – лидирует Эрдоган
Загрузка...
Ближний Восток

Бои на юге Сирии, неподалеку от границы с Израилем. Противоречивые данные

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
На сирийско-израильской гранцие
В районе города Дараа, февраль 2016 года
На сирийско-израильской гранцие

В понедельник, 25 июня, российский "Центр примирения враждующих сил" (ЦПВС) объявил, что за последние сутки сирийские правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке военной авиации России отразили наступление боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" в южной зоне деэскалации, передает российское государственное агентство РИА Новости.

В сообщении сказано, что боевики "Ан-Нусры" атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Аналогичное сообщение разместило российское агентство ТАСС.

ЦПВС утверждает, что в результате столкновений боевики "Ан-Нусры" потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, пока неизвестно, отмечается в сообщении.

На момент публикации этого сообщения ЦПВС сирийское государственное агентство SANA не приводило данных по поводу этих боестолкновений. Дамаск не комментирует информацию о боевых действиях в южной зоне деэскалации.

Судя по имеющимся сведениям, бои идут в провинциях Кунейтра и Дараа, неподалеку от границы Израиля.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает о гибели гражданских лиц в провинции Дараа в результате авиаударов, ракетных и артиллерийских обстрелов. По сведениям SOHR, бои в Дараа идут уже почти неделю, погибли десятки мирных граждан и боевиков различных группировок. Наблюдатели сообщают, что удары наносят самолеты сирийской регулярной армии и России. В публикации названы следующие населенные пункты, где идут бои: Нахтэ, Буср аль-Харир, Млеха, Аль-Храк, Мсика, Асим и др. Речь идет о боях на удалении 25-50 км от границы Израиля.

SOHR также уведомляет об артиллерийских обстрелах в провинции Кунейтра, осуществляемых армией Асада. Сообщений о жертвах не поступало. Эти бои идут в непосредственной близости от израильской границы.

В воскресенье, 24 июня, израильская система ПВО Patriot выпустила ракету по беспилотному летательному аппарату, входившему в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии. Попадания по цели зафиксировано не было. После обстрела сирийский БПЛА, по всей видимости, изменил курс и вернулся в воздушное пространство Сирии. Сирийский президент Башар Асад заявлял, что израильские ПВО атаковали беспилотный самолет, действовавший в рамках правительственной операции на юге Сирии.

Накануне агентство Reuters отмечало, что российские военные самолеты впервые атаковали позиции оппозиционных сил на юге Сирии, нанеся удары по десяткам целей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2018 г.
США отказали вооруженной оппозиции в поддержке против Асада
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2018 г.
ЦАХАЛ выпустил ракету Patriot по беспилотнику из Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июня 2018 г.
Reuters: российские самолеты впервые атаковали цели на юге Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2018 г.
SOHR: "Хизбалла" и Иран отводят своих боевиков на 40 км от границы с Израилем







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 25 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018