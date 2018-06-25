Эрдоган одержал убедительную победу на выборах в Турции

24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. По предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Окончательные итоги будут опубликованы в течение ближайших десяти дней, после рассмотрения апелляций.

Эрдоган набрал более 52% голосов. Его основной соперник Мухаррем Индже – около 31%.

Победа Эрдогана означает скорое вступление в силу поправки к конституции, которая превратит Турцию в президентскую республику и упразднит пост главы правительства.

Наибольшее число голосов избирателей получила исламистская "Партия справедливости и развития", возглавляемая Эрдоганом с 2003 года. Кроме того, 10-процентный барьер преодолели: "Партия национального движения", "Народно-республиканская партия", "Хорошая партия" и "Партия демократии народов".