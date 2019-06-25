В Бахрейне проходит конференция "Мир во имя процветания", ПА ее бойкотирует

Во вторник, 25 июня в Манаме (столице Бахрейна) открылась двухдневная международная конференция "Мир во имя процветания", организованная по иницативе США, на которой будет представлена экономическая часть так называемой "сделки века" – плана мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, разработанного администрацией Дональда Трампа.

В конференции участвуют делегации из многих арабских стран, в частности представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Палестинская администрация отказалась от участия в этом форуме и отвергла "сделку века" еще до ее публикации, однако на конференцию прибыли некоторые бизнесмены из ПА.

25 июня на территории ПА и сектора Газы проходят массовые акции протеста в связи с проведением в Бахрейне этой международной конференции, около границы сопровождающиеся столкновениями с израильскими силами безопасности. Сообщается о таких столкновениях около Бейт-Лехема и Рамаллы, о массовых митингах в Хевроне, Дженине, Шхеме, Туль-Кареме, Сальфите, Калькилии и Иерихоне. В Газе, при поддержке ХАМАСа, проводится "всеобщая забастовка".

Делегация Израиля формально не участвует в конференции, хотя израильские бизнесмены в настоящее время находятся в Манаме, встречаясь с коллегами из арабских стран.

Детали экономической части "сделки века" были опубликованы еще 22 июня. Официальные источники в Белом доме сообщили в минувшую субботу агентству Reuters, что программа предусматривает создание международного фонда, средства которого будут направлены на развитие экономики автономии и арабских стран региона, а также на строительство коридора, соединяющего Газу с Западным берегом. Вся программа состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. Стоимость создания коридора между Газой и Западным берегом оценивается в пять миллиардов долларов. Одним из важных направлений авторы проекта называют создание "туристической индустрии" Палестинской автономии. Отдельным параграфом данной части "сделки века" являются проекты на Синайском полуострове.

Эксперты оценивают шансы "сделки века" на успех как крайне низкие. Ливан уже заявил, что отказывается от "американских миллиардов", в обмен за которые Бейрут должен был бы предоставить постоянный статус беженцам из ПА.

Экономическую часть "сделки века" в Манаме представляет зять и советник президента США Джаред Кушнер – один из архитекторов этого плана. Перед открытием Бахрейнской конференции в интервью телеканалу "Аль-Джазира" он выразил уверенность, что арабская мирная инициатива, призывающая к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, оказалась неспособна положить конец конфликту. "Это будет что-то между арабской инициативой и израильской позицией", – заявил американский эмиссар.

Напомним, что в прошлом глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу высказывался в поддержку принципа "Два государства для двух народов". Однако премьер-министр выступает против раздела Иерусалима, предусмотренного арабской инициативой.

Отвечая на вопрос, считает ли он принцип двух государств жизнеспособным в свете заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о возможной аннексии территорий на Западном берегу, Кушнер сказал, что, если на его основе можно было заключить договор, договор уже был бы заключен.

Джаред Кушнер выразил уверенность, что, несмотря на палестинский бойкот, конференция в Манаме увенчается успехом. Основание для оптимизма ему дает широкое представительство арабских правительственных делегаций и частного сектора.

Кушнер также поддержал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Израиль, как суверенное государство, имеет право самостоятельно определять свою столицу. США имеют право признать решение другого государства, что мы и сделали", – заявил он, добавив, что перенос посольства не должен повлиять на окончательное урегулирование.

Администрация Дональда Трампа все время откладывала публикацию плана, чтобы дождаться наиболее удобного момента. Эта мера оказалась контрпродуктивной. В Израиле начинается предвыборная кампания. Предвыборный период вскоре наступит и в США – до президентских выборов остается немногим более года.

Арабские государства, поддержавшие проведение конференции, декларируют приверженность принципу "двух государств", от которого администрация США отказалась. Представители руководства проамериканских мусульманских стран заявляют, что урегулирование возможно только на условиях создания государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

23 июня с таким заявлением выступил Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел главного американского союзника в арабском мире – Саудовской Аравии. "Мы приветствуем инициативу, призванную улучшить положение палестинцев, политический процесс очень важен. Но право принять план или отвергнуть план есть только у самих палестинцев. Что примут они – примут и все остальные", – сказал он.

Администрация США заявляет, что экономическая составляющая "сделки века" не является заменой политических переговоров, и она будет осуществлена лишь в том случае, если стороны придут к соглашению об урегулировании конфликта в регионе.

Однако занятая палестинской администрацией позиция делает политическое урегулирование маловероятным. Неясно, когда будет опубликована политическая часть плана и как на нее повлияют выборы в США и Израиле. Неудачный исход конференции в Бахрейне может повлечь за собой замораживание плана, который разделит судьбу всех предыдущих попыток положить конец арабо-израильскому конфликту.