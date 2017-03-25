Боевое крыло ХАМАС обвинило Израиль в организации убийства Фагха

Как сообщает палестинское агентство Maan, террористическая группировка "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинила в гибели Мазена Мухаммада Сулеймана Фагха "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление".

Халил аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Синуара, сообщил, что палестинские службы безопасности приступили к расследованию убийства, однако "у Фагхи практически не было врагов, а единственными врагами, которым была выгодна его смерть, являются сионистские оккупанты".

В пятницу, 24 марта, возле своего дома в районе Таль аль-Хава, в секторе Газы, был застрелен Мазен Мухаммад Сулейман Фагха, член организации ХАМАС, один из террористов, освобожденных в октябре 2011 года в рамках первого этапа "сделки Шалита". В террориста было выпущено семь пуль.

38-летний Мазен Мухаммад Сулейман Фагха был приговорен израильским судом к девяти пожизненным срокам – в августе 2002 года он стал организатором взрыва в автобусе маршрута 361 около Цфата. Теракт, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек, был осуществлен террористом-смертником.