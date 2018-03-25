В секторе Газы впервые проходят масштабные учения боевиков ХАМАСа

В воскресенье, 25 марта, в секторе Газы проходят учения боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) под названием "Стойкость и вызов". ЦАХАЛ контролирует проведение этих учений.

В заявлении бригад сказано, что речь идет о плановых учениях, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

ХАМАС предупреждает: во время учений могут быть слышны стрельба и взрывы, в районе проведения учений будет заметна высокая концентрация военной техники. При этом отмечается, что подобные учения "Бригада Касама" проводят впервые.

Сообщается, что в рамках проведения учений хамасовцы запустили ракету в сторону моря. Сколько таких пусков планируется, неизвестно.

На сайте "Бригад Касама" опубликовано сообщение о проведении учений, проиллюстрированное в том числе, изображением боевика на башне макета израильского танка "Меркава" с флагом Палестины в руках. Судя по имеющейся информации, боевики используют во время учений несколько таких моделей.

Учения продлятся до утра 26 марта.

Отметим, что ХАМАС проводит учения, несмотря на то, что накануне ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли ракетный удар по тренировочной базе "Шахиды Рафаха" на юге сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на попытку диверсии на границе.





