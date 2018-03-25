ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 25 марта, нанесли удар по сектору Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся тренировочный лагерь террористической организации ХАМАС в Рафахе, на юге сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильского авиаудара не поступала.

Действия ВВС стали реакцией на инцидент, происшедший накануне, когда группа палестинских арабов из сектора Газы проникла на территорию Израиля и попыталась повредить армейские инженерные и транспортные средства, которые используются для строительства заграждения на границе с сектором.

Нарушители были обнаружены военнослужащими ЦАХАЛа. На место прибыли солдаты, и арабы, заметив их, покинули территорию Израиля и вернулись в сектор.

Представители пресс-службы ЦАХАЛа сообщили редакции NEWSru.co.il, что столкновений не было, никто не пострадал и никто из нарушителей не был задержан. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы, подчеркивает армейская пресс-служба.