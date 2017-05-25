"Исраэль а-Йом" о плане Трампа: нормализация с арабами еще до мира с палестинцами

Администрация США меняет подход к палестино-израильскому урегулированию. Как сообщил газете "Исраэль а-Йом" высокопоставленный представитель палестинской администрации, в ходе переговоров президента Дональда Трампа с председателем ПНА Махмудом Аббасом американский лидер выдвинул принципиально новое предложение.

В соответствии с этой публикацией, урегулирование будет основано на арабской мирной инициативе. Однако сначала предлагается начать нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, и только на втором этапе создать палестинское государство – на основе принципа "Два государства для двух народов".

Американская администрация предлагает установить четкие временные рамки для решения всех принципиальных вопросов, прежде всего – определении границ будущего палестинского государства, статуса Иерусалима, святых мест и израильских поселений, расположенных за пределами крупных поселенческих анклавов.

Трамп также сообщил Аббасу, что Саудовская Аравия и государства Персидского залива поддерживают это предложение и готовы начать нормализацию отношений с Израилем до подписания палестино-израильского мирного договора. В то же время мир между арабскими государствами и Израилем будет заключен после подписания палестино-израильского договора.

24 мая государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что президент США намерен "оказать сильное давление" на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя ПА Махмуда Аббаса и принудить их вернуться за стол переговоров с целью найти компромиссное решение палестино-израильского конфликта.

Ранее выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" со ссылкой на собственные источники сообщала, что во время встречи с Аббасом в Бейт-Лехеме (Вифлееме) президент США Дональд Трамп пообещал, что в течение ближайших нескольких недель или месяца он выступит с новой мирной инициативой. Согласно указанному источнику, Трамп намерен предложить комплекс соглашений по каждому из вопросов так называемого "окончательного статуса", который должен привести к принятию базового договора о мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, экономический советник председателя ПА Мухаммад Мустафа, присутствовавший на встрече с Трампом, сказал, что Аббас настаивает на праве палестинских арабов работать без ограничений в так называемой "зоне С" (территория Иудеи и Самарии, контролируемая израильскими военными). Он также сообщил, что ПА требует от Израиля уважать пункт парижского соглашения, согласно которому палестинская сторона должна в полном объеме получать свою долю таможенных сборов.

В этом контексте газета "Аль-Хайят" цитировала ту часть выступления Трампа в Музее Израиля в Иерусалиме, где он говорил о стремлении добиться мирного соглашения между Израилем и ПА и необходимости принимать "трудные решения". Президент США также упомянул о готовности Аббаса "бороться за мир".

Израильские СМИ, в свою очередь, отмечают, что во время визита в Израиль и ПА Трамп не выступил с какой-либо конкретной инициативой по мирному урегулированию и не упоминал о проблеме еврейских поселений, которые в палестинской администрации именуют "одним из главных препятствий к миру". В публикациях израильских СМИ также цитировались слова Трампа, сказанные им в Бейт-Лехеме: "Нельзя бороться за мир, финансируя террористов".





