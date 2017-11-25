Власти Египта: в результате теракта на севере Синая погибли 305 человек

24 ноября в мечети Ар-Рауда, расположенной к западу от города Эль-Ариш, на севере Синайского полуострова, был совершен теракт, признанный самым страшным за всю историю Египта.

В настоящее время генпрокуратура Египта сообщает о 305 погибших, среди которых 27 детей, пришедших на пятничную молитву в сопровождении взрослых родственников. 128 человек получили ранения, сообщает портал youm7.com.

По уточненным данным, в нападении участвовали от 35 до 40 боевиков. Сначала террористы привели в действие мощную бомбу, заложенную в мечети, а когда люди стали в панике выбегать на улицу, террористы открыли по ним огонь.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси поклялся "жестко отреагировать на преступную и трусливую атаку террористов". "Армия и полиция отомстят за мучеников и очень скоро вернут стабильность и безопасность в страну", – заявил он в телеобращении.

В субботу, 25 ноября, власти Египта заявили, что ходе антитеррористических операций на севере Синая после взрыва в мечети Ар-Рауда были уничтожены не менее 45 боевиков группировки "Вилайят Синай", связанных с "Исламским государством". Агентство Maan передало, что для ликвидации 30 террористов, пытавшихся скрыться после нападения на мечеть, были задействованы вертолеты Apache.

Ранее телеканал Sky News Arabic сообщал о применении египтянами ударных БПЛА для ликвидации группы из 15 террористов.

Теракт около Эль-Ариша осудили ООН, США, страны Европы и Ближнего Востока. Власти Израиля и ПНА выразили соболезнования семьям жертв теракта.



