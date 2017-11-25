ВВС Египта ликвидировали террористов, причастных к нападению на мечеть

Власти Египта заявляют, что ходе антитеррористических операций на севере Синая после взрыва в мечети Ар-Рауда были уничтожены не менее 45 боевиков группировки "Вилайят Синай", связанных с "Исламским государством".

Агентство Maan передает, что для ликвидации 30 террористов, пытавшихся скрыться после нападения на мечеть, были задействованы вертолеты Apache. Ранее телеканал Sky News Arabic сообщал о применении египтянами ударных БПЛА для ликвидации группы из 15 террористов.

Нападение на мечеть Ар-Рауда было совершено 24 ноября. Сначала террористы привели в действие мощную бомбу, заложенную в мечети (по другой версии, взорвался смертник), а когда люди стали в панике выбегать на улицу около сорока боевиков, остававшихся у входа в мечеть в четырех автомобилях, открыли по ним огонь.

По состоянию на утро субботы, 25 ноября, информация о жертвах террористического нападения на посетителей мечети Ар-Рауда, расположенной к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, остается противоречивой. Египетские СМИ сообщают о 235 погибших и более чем 130 раненых. Но МВД Египта точных сведений о жертвах этого теракта не дает.

В Египте объявлен трехдневный траур.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси поклялся "жестко отреагировать на преступную и трусливую атаку террористов". "Армия и полиция отомстят за мучеников и очень скоро вернут стабильность и безопасность в страну", – заявил он.

Теракт около Эль-Ариша осудили ООН, США, страны Европы и Ближнего Востока. Власти Израиля и ПНА выразили соболезнования семьям жертв теракта.





