18+
25 ноября 2017 г.
последняя новость: 08:46
Посуда, которая спасет мир
Последние фото Хворостовского
Зрители выбрали имя сыну Малахова
Озвучена последняя воля Петрухи
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:37 Генсек ООН обеспокоен "вторжениями БПЛА Израиля в воздушное пространство Ливана"
07:37 ВВС Египта ликвидировали террористов, причастных к нападению на мечеть
22:39 Известный актер арестован в Ливане по обвинению в сотрудничестве с Израилем
21:04 Египет закрыл КПП Рафах после теракта в мечети Ар-Рауда
19:08 БПЛА Египта обстреляли машины с боевиками, причастными к теракту в мечети Ар-Рауда
16:44 Жертвами теракта в Эль-Арише стали более 235 человек
13:25 Взрыв в мечети на севере Синая, множество жертв
12:33 Турция потребовала от Израиля выдать сторонников Фетхуллы Гюлена
11:11 "Гарпун": вышла книга о секретной борьбе Израиля против финансирования террора
10:33 Командующий КСИР отверг призывы к разоружению "Хизбаллы"
Ближний Восток

ВВС Египта ликвидировали террористов, причастных к нападению на мечеть

время публикации: 07:37 | последнее обновление: 07:54 блог версия для печати фото
В мечети Ар-Рауда (Синай, Египет) после атаки террористов. 24 ноября 2017 года
Телеканал Sky News Arabic сообщал о применении египтянами ударных БПЛА для ликвидации группы из 15 террористов
Для ликвидации 30 террористов, пытавшихся скрыться после нападения на мечеть, были задействованы вертолеты Apache

Власти Египта заявляют, что ходе антитеррористических операций на севере Синая после взрыва в мечети Ар-Рауда были уничтожены не менее 45 боевиков группировки "Вилайят Синай", связанных с "Исламским государством".

Агентство Maan передает, что для ликвидации 30 террористов, пытавшихся скрыться после нападения на мечеть, были задействованы вертолеты Apache. Ранее телеканал Sky News Arabic сообщал о применении египтянами ударных БПЛА для ликвидации группы из 15 террористов.

Нападение на мечеть Ар-Рауда было совершено 24 ноября. Сначала террористы привели в действие мощную бомбу, заложенную в мечети (по другой версии, взорвался смертник), а когда люди стали в панике выбегать на улицу около сорока боевиков, остававшихся у входа в мечеть в четырех автомобилях, открыли по ним огонь.

По состоянию на утро субботы, 25 ноября, информация о жертвах террористического нападения на посетителей мечети Ар-Рауда, расположенной к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, остается противоречивой. Египетские СМИ сообщают о 235 погибших и более чем 130 раненых. Но МВД Египта точных сведений о жертвах этого теракта не дает.

В Египте объявлен трехдневный траур.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси поклялся "жестко отреагировать на преступную и трусливую атаку террористов". "Армия и полиция отомстят за мучеников и очень скоро вернут стабильность и безопасность в страну", – заявил он.

Теракт около Эль-Ариша осудили ООН, США, страны Европы и Ближнего Востока. Власти Израиля и ПНА выразили соболезнования семьям жертв теракта.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2017 г.
Мэрия Тель-Авива "окрасилась" в цвета флага Египта в знак солидарности с египтянами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2017 г.
Египет закрыл КПП Рафах после теракта в мечети Ар-Рауда
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2017 г.
БПЛА Египта обстреляли машины с боевиками, причастными к теракту в мечети Ар-Рауда
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2017 г.
Жертвами теракта в Эль-Арише стали более 235 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2017 г.
Взрыв в мечети на севере Синая, множество жертв







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 25 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017