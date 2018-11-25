Химические атаки в Сирии: Москва и Дамаск обвиняют боевиков, оппозиция обвиняет Асада

Российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на сирийские источники сообщает о более 70 пострадавших в результате химической атаки в Алеппо, на севере Сирии.

Врач приемного отделения городской больницы Шерван Шехо заявил журналистам, что среди пострадавших четверо детей, говорится в сообщении.

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором.

РИА Новости и сирийское издание "Аль-Уатан" передают, что химическая атака была осуществлена боевиками. При этом не указывается, какая именно группировка обстреляла Алеппо снарядами, начиненными хлором.

В октябре российский Центр по примирению заявлял, что в сирийском населенном пункте Латамне (к северу от Хамы) боевики "Исламского государства" напали на боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра", ассоциированная с "Аль-Каидой"), похитив два баллона с хлором. Тогда российские военные заявляли, что похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и передали террористам группировки "Харрас ад-Дин", также связанной с "Аль-Каидой". Другими источниками эта информация не подтверждалась.

В минувшую субботу, 24 ноября, сирийские оппозиционные источники обвинили армию Башара Асада в применении химического оружия в провинции Идлиб, где в селе Джарджаназ были убиты девять человек, в их числе четверо школьников и их учитель. Эта информация не получила подтверждения. Даже в сообщении лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights о гибели людей в Джарджаназе нет упоминания о химической атаке. Однако SOHR подчеркивает, что режим прекращения огня в Идлибе, гарантом которого выступает Россия, не соблюдается сирийской регулярной армией.