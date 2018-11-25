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Ближний Восток

Землетрясение на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки ощущались в центре Израиля

время публикации: 19:04 | последнее обновление: 20:29 блог версия для печати фото
Землетрясение на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки ощущались в центре Израиля
В результате землетрясения в Иране пострадали более ста человек
В результате землетрясения в Иране пострадали более ста человек

В воскресенье, 25 ноября, около 18:40 по иерусалимскому времени произошло землетрясение на ирано-иракской границе.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 163 км к северу от Багдада и залегал на глубине 10 км. Иранские СМИ написали, что очаг находился в 20 км от поселка Сарполь-э-Захаб.

Многие жители центра Израиля сообщали, что ощущали подземные толчки. Сотрудники Института геофизики Израиля подтвердили, что в округе А-Шалон ощущались "отголоски" ирано-иракского землетрясения.

Иранское новостное агентство Fars сообщило, что в результате землетрясения в провинции Керманшах пострадали не менее 115 человек.



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