Землетрясение на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки ощущались в центре Израиля

В воскресенье, 25 ноября, около 18:40 по иерусалимскому времени произошло землетрясение на ирано-иракской границе.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 163 км к северу от Багдада и залегал на глубине 10 км. Иранские СМИ написали, что очаг находился в 20 км от поселка Сарполь-э-Захаб.

Многие жители центра Израиля сообщали, что ощущали подземные толчки. Сотрудники Института геофизики Израиля подтвердили, что в округе А-Шалон ощущались "отголоски" ирано-иракского землетрясения.

Иранское новостное агентство Fars сообщило, что в результате землетрясения в провинции Керманшах пострадали не менее 115 человек.





