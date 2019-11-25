26 ноября ПА объявила "днем гнева" против заявления Помпео

Руководство Палестинской администрации объявило 26 ноября "днем гнева". Он станет ответом на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что израильские поселения на территориях нельзя считать незаконными.

Местом проведения массовых манифестаций станут блокпосты и базы ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. Они будут проводиться согласно доктрине "народного сопротивления". Она предусматривает конфронтацию с израильскими военнослужащими, каменные атаки и сожжение покрышек.

Министерство просвещения ПА сообщило, что приостановит занятия в школах "на всей территории Родины", чтобы позволить учащимся принять участие в манифестациях. Как передает агентство Maan, занятия будут прекращены в 11:30 и возобновятся в 13:30.

Напомним: 18 ноября, на брифинге для журналистов государственный секретарь США Майк Помпео объявил об изменении позиции Белого дома в отношении израильских поселений на Западном берегу. Нынешняя администрация не считает, что строительство поселений противоречит нормам международного права.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", - заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, комментируя это заявление, назвал слова госсекретаря последним гвоздем в гроб мирного урегулирования. "Инициатива Трампа мертва. Мы с самого начала говорили, что она обречена на провал. Теперь, после заявления Помпео, вообще говорить не о чем", - сказал он.