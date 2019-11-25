Иерусалим:
13 - 20°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
19 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 ноября 2019 г., 06:10

В Бейруте произошли столкновения между "революционерами" и сторонниками "Хизбаллы"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Бейруте произошли столкновения между &quot;революционерами&quot; и сторонниками &quot;Хизбаллы&quot; В Бейруте произошли столкновения между &quot;революционерами&quot; и сторонниками &quot;Хизбаллы&quot;

В ночь на понедельник, 25 ноября, на "круглом мосту" в Бейруте произошли столкновения между оппозиционерами и сторонниками шиитских партий. Демонстранты заблокировали мост и выкрикивали оскорбления в адрес лидеров "Хизбаллы" и "Амаля", сообщают ливанский телеканал "Аль-Джадид" и агентство Reuters.

Противники нынешней власти и шииты бросали друг в друга камни. Прибывшие на место происшествия военные и полицейские сумели остановить столкновения, применив слезоточивый газ.

Сторонники "Хизбаллы" и "Амаля" размахивали флагами своих партий, скандируя "Шииты, шииты" и выкрикивая лозунги в поддержку шейха Хасана Насраллы. Их противники кричали: "Революция, революция".

В результате столкновений пострадали не менее пяти человек. Был сожжен мотоцикл.

Международные наблюдатели отмечают, что массовые протесты в Ливане переходят в фазу столкновений между политическими противниками.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2019
В Бейруте армия перекрыла подходы к посольству США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2019
Шейх Касем: "Хизбалла" не намерена возглавлять правительство
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 ноября 2019
Парламент Ливана приостановил работу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 ноября 2019
Глава парламента Берри: "Ливан – тонущий корабль"


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:32 В Газу прибыла делегация ЦИК, ХАМАС представил ответ на предложение ФАТХа
13:50 В начале января 2020 года Путин посетит Турцию
12:57 В Каире проведен обыск в редакции независимого сайта "Мада Маср"
12:02 Россию обвинили во вмешательстве во внутренние дела Ливана
11:32 26 ноября ПА объявила "днем гнева" против заявления Помпео
11:00 В ОАЭ предъявлено обвинение марокканке, убившей сожителя и угостившей строителей его мясом
10:45 СМИ: США обусловили помощь ливанской армии конфронтацией с "Хизбаллой"
09:56 КСИР требует вынести "американским наемникам" максимальные приговоры
06:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 ноября
06:10 В Бейруте произошли столкновения между "революционерами" и сторонниками "Хизбаллы"
...