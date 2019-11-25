В Бейруте произошли столкновения между "революционерами" и сторонниками "Хизбаллы"
В ночь на понедельник, 25 ноября, на "круглом мосту" в Бейруте произошли столкновения между оппозиционерами и сторонниками шиитских партий. Демонстранты заблокировали мост и выкрикивали оскорбления в адрес лидеров "Хизбаллы" и "Амаля", сообщают ливанский телеканал "Аль-Джадид" и агентство Reuters.
Противники нынешней власти и шииты бросали друг в друга камни. Прибывшие на место происшествия военные и полицейские сумели остановить столкновения, применив слезоточивый газ.
Сторонники "Хизбаллы" и "Амаля" размахивали флагами своих партий, скандируя "Шииты, шииты" и выкрикивая лозунги в поддержку шейха Хасана Насраллы. Их противники кричали: "Революция, революция".
В результате столкновений пострадали не менее пяти человек. Был сожжен мотоцикл.
Международные наблюдатели отмечают, что массовые протесты в Ливане переходят в фазу столкновений между политическими противниками.
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