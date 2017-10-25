Опубликованы данные о новом лидере спецслужб "Хизбаллы"

Израильские службы безопасности опубликовали биографические данные высокопоставленного полевого командира ливанский террористической организации "Хизбалла" Мунира Али Наима Шаито, отвечающего за "южносирийский" фронт. Его называют новым преемником Имада Мугнии (Мурнии), то есть руководителем спецслужб "Хизбаллы".

Личности Шаито посвящена статья в сегодняшнем номере газеты "Исраэль а-Йом". Публикация Йоава Лимора проиллюстрирована фотографией пресс-службы Сирийской армии, ранее публиковавшейся в ливанских СМИ, в частности на сайте телеканала "Аль-Джадид".

50-летний Мунир Шаито, известный также как Хадж Хашам, до сих пор держался в тени. Информации о нем и о его деятельности не было ни в СМИ, ни в интернете.

Уроженец одной из южноливанских деревень, отец четырех детей, в последние годы большую часть времени проводит в Дамаске и на юге Сирии, отвечая за действия "Хизбаллы" между Суэйдой и границей Израиля.

В начале 2000-х годов Шаито занимал пост заместителя командира подразделения, отвечающего за "операции в Палестине". Именно он ответственен за теракт, осуществленный в декабре 2002 года возле кибуца Мецуба, когда были убиты шестеро израильтян.

Напомним, что Имад Мугния, многие годы возглавлявший спецслужбы "Хизбаллы", был убит в результате взрыва автомобиля в Дамаске в феврале 2008 года. Кто его ликвидировал, до сих пор неясно. "Хизбалла" утверждала, что Имада Мугнию убили агенты израильских и американских спецслужб. Были аресты подозреваемых, но неоспоримые доказательства этой версии не публиковались.

В мае 2016 года в результате взрыва на территории международного аэропорта в Дамаске был убит Мустафа Бадр ад-Дин, преемники Мугнии на посту главы спецслужб "Хизбаллы". В "Партии Аллаха" снова обвинили в его ликвидации Израиль. Хотя ответственность взяли на себя повстанцы одной из сирийских оппозиционных группировок.

Тогда же выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что спецслужбы "Хизбаллы" возглавил Мустафа Мугния – младший сын Имада Мугнии и племянник Мустафы Бадр ад-Дина. Но подтверждений этой информации не поступало.

Отметим, что между после начала гражданской войны в Сирии (весной 2013 года) в ходе боевых действий в этой стране и в результате операций ЦАХАЛа были убиты несколько близких родственников Имада Мугнии, являвшихся полевыми командирами "Хизбаллы". Так, в январе 2015-го на Голанских высотах был убит Джихад Мугния (старший брат Мустафы). В мае 2015-го в ходе боев в Сирии погиб Маруан Мугния, двоюродный брат Имада. Кроме того, были убиты многие бывшие приближенные Имада Мугнии: Мухаммад Ахмад Иса ("Абу Иса"), отвечавший за операции "Хизбаллы" в Сирии и Ираке, Аббас Ибрагим Хиджази ("Аббас"), Мухаммад Али Хасан Абу аль-Хасан ("Казым") и другие.

Вероятно, ослабление клана Мугния привело к тому, что руководство спецслужбами "Хизбаллы" было доверено представителю "старшего поколения" Муниру Шаито.

Отметим, что информация о смене руководителя спецслужб "Хизбаллы" была опубликована на фоне сообщений о подготовке боевиков этой организации к выходу из Сирии. При этом "Хизбалла" декларирует, что ее главной целью являются действия против Израиля.





