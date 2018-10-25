ЦАХАЛ принимает участие в спасательной операции в Иордании

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что спасательное подразделение 669 ВВС принимает участие в операции по спасению школьников в Иордании.

По информации, полученной от армии, с просьбой о помощи к Израилю обратились власти Хашимитского королевства. В Иорданию были отправлены несколько вертолетов элитного подразделения ВВС ЦАХАЛа.

"В данный момент израильские военнослужащие помогают в проведении спасательной операции и розыске пропавших во время наводнения школьников и взрослых. Несмотря на тяжелые погодные условия, делается все возможное, чтобы помочь выжившим", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Пресс-служба полиции Израиля также сообщила, что в ответ на просьбу о помощи в Иорданию направлены спасательные подразделения добровольцев, а также медики. Чуть позднее полиция Израиля сообщила, что спасатели отозваны в свои подразделения.

Как сообщалось ранее, в районе Мертвого моря в Иордании в бурный дождевой поток смыл с моста автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию. В автобусе находились 37 детей и семеро взрослых.

Иорданское информационное агентство Ammon News сообщило, что с начала спасательной операции были найдены тела 17 детей. Еще 20 человек были найдены живыми.

Остальные школьники и взрослые по-прежнему считаются пропавшими без вести. Ведется их розыск.