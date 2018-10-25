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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа в ответ на ракетный обстрел нанесли серию ударов по сектору Газы

время публикации: 04:37 | последнее обновление: 05:07 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа в ответ на ракетный обстрел нанесли серию ударов по сектору Газы

В ночь на четверг, 25 октября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы восемь объектов террористической организации ХАМАС на севере и юге сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильских авиаударов не поступала.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отмечается в сообщении.

"ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 24 октября в трех населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном или минометном обстреле. Система "Цева Адом" сработала в населенных пунктах местных советов Эшколь и Мерхавим.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, была задействована система ПРО "Железный купол".

По предварительным данным, сбить ракету не удалось, и она разорвалась на незастроенной местности на территории регионального совета Эшколь.

В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 октября 2018 г.
Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы





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Четверг, 25 октября 2018 г.
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