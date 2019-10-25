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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 октября 2019 г., 05:56

Минобороны РФ: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни

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Минобороны РФ: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни
 
   
 
 
Минобороны РФ: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни

Рано утром в пятницу, 25 октября, министерство обороны РФ сообщило, что в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни, которые помогут отвести подразделения курдских вооруженных сил от границы с Турцией, передает РИА Новости.

В сообщении минобороны РФ сказано, что подразделение военной полиции из Чечни вылетело в Сирию рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

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Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных Сил РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач. В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. В Сирию прибыли наиболее подготовленные бойцы, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются свыше 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи. #tvzvezda #телеканалзвезда #САР #военнаяполиция #Сирия #армия

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Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны России сообщало, что в Сирию дополнительно будет передислоцировано 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. 24 октября говорилось о том, что эта группа военных полицейских прибудет в Сирию через неделю. По всей видимости, процесс был ускорен.

Комментируя 22 октября переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что реализация достигнутых договоренностей потребует переброски в Сирию дополнительного оборудования.

23 октября стало известно, что подразделения российской военной полиции прибыли в курдские населенные пункты, расположенные на границе Сирии и Турции, и приступили к патрулированию. Это Кобани и Манбидж, которые находится в провинции Алеппо.

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Российские военные прибыли в Кобани


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