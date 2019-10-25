Минобороны РФ: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни

Рано утром в пятницу, 25 октября, министерство обороны РФ сообщило, что в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни, которые помогут отвести подразделения курдских вооруженных сил от границы с Турцией, передает РИА Новости.

В сообщении минобороны РФ сказано, что подразделение военной полиции из Чечни вылетело в Сирию рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны России сообщало, что в Сирию дополнительно будет передислоцировано 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. 24 октября говорилось о том, что эта группа военных полицейских прибудет в Сирию через неделю. По всей видимости, процесс был ускорен.

Комментируя 22 октября переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что реализация достигнутых договоренностей потребует переброски в Сирию дополнительного оборудования.

23 октября стало известно, что подразделения российской военной полиции прибыли в курдские населенные пункты, расположенные на границе Сирии и Турции, и приступили к патрулированию. Это Кобани и Манбидж, которые находится в провинции Алеппо.