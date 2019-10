Минобороны РФ: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских из Чечни

View this post on Instagram

Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных Сил РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач. В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. В Сирию прибыли наиболее подготовленные бойцы, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляются свыше 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи. #tvzvezda #телеканалзвезда #САР #военнаяполиция #Сирия #армия