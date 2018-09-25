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СМИ: израильские ВМС помогали российским военным в поиске фрагментов сбитого Ил-20

время публикации: 05:55 | последнее обновление: 06:06 блог версия для печати фото
СМИ: израильские ВМС помогали российским военным в поиске фрагментов сбитого Ил-20
Ил-20
"Заман аль-Уасал" со ссылкой на военные источники сообщает, что три корабля израильских военно-морских сил находились в территориальных водах Сирии, помогая российским военным в поисках фрагментов разбившегося самолета-разведчика Ил-20

Сирийское издание "Заман аль-Уасал" со ссылкой на военные источники сообщает, что три корабля израильских военно-морских сил находились в территориальных водах Сирии, помогая российским военным в поисках фрагментов разбившегося самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610).

Сирийский офицер на условиях анонимности заявил, что израильские ВМС сотрудничают с российскими военными, которые ведут поисковую операцию к югу от Латакии, западнее Баниаса. При этом, по его словам, российские военные запретили сирийским ВМС приближаться к зоне поиска, а сирийской армии – публиковать какие-либо сведения о происходящем в этом районе.

По словам указанного источника, израильские ВМС действовали в зоне поисков в течение двух дней.

В публикации "Заман аль-Уасал" также упомянуто об израильском военном корабле с мощным ракетным вооружением, который во время поисков находился неподалеку от указанного района, хотя и за пределами территориальных вод Сирии.

Пресс-служба ЦАХАЛа и министерство обороны Израиля не комментируют эту информацию. Однако известно, что Израиль предлагал России свою помощь в поисковой операции.

Отметим, что "Заман аль-Уасал" является изданием, близким к сирийской оппозиции.



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