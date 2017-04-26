1 мая ХАМАС провозгласит новую хартию и вскоре объявит о смене руководства

В понедельник, 1 мая, в Дохе (Катар) будет официально представлен новый текст хартии палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), сообщает "Палестинский информационный центр".

Текст хартии провозгласит нынешний глава политбюро ХАМАС Халид Машаль. Но через неделю, как передает агентство Maan, должно быть названо имя нового главы этой организации. Наиболее вероятным кандидатом называют Исмаила Ханийю, который до недавнего времени руководил правительством ХАМАС в Газе. Но не исключено, что "на повышение" пойдет зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Отрывки из новой хартии ХАМАС публиковались 3 апреля. Среди пунктов новой хартии, подтвержденных источниками в секторе Газы, выделялся пункт, говорящий о готовности признать государство Палестина в границах 1967 года без признания Израиля, с возвращением беженцев в свои дома и без готовности отказаться от вооруженной борьбы за "освобождение остальной части Палестины". В частности, хартия призывает к отмене декларации Бальфура, решения ООН о разделе Палестины и соглашений Осло.

В отличие от предыдущей хартии, утвержденной 30 лет назад и содержавшей обвинение евреев в организации Французской, Октябрьской и других революций, а также многие другие антисемитские наветы, в новом документе ХАМАС создает разделение между "евреями, против которых он ничего не имеет" и "сионистами, с которыми организация намерена продолжать бороться".

Во внутриисламских и внутриарабских отношениях движение ХАМАС намерено заявить о своем нейтралитете, в частности, по отношению к ситуации в Сирии, и сосредоточиться на "борьбе за Палестину".

Кроме того, сообщалось, что ХАМАС готов объявить об определенном отмежевании от движения "Братья мусульмане", чтобы улучшить отношение с нынешними египетскими властями. В отличие от прошлой хартии, второй параграф которой говорил, что ХАМАС является одним из крыльев движения "Братьев мусульман в Палестине", в черновике нового документа подчеркивается, что ХАМАС не контролируется руководством "Братьев мусульман", а является самостоятельной организацией.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Халид Машаль

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

Исмаил Ханийя

Исмаил Ханийя родился в 1963 году в лагере Шати, в секторе Газы. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по арабской литературе.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера террористической организации ХАМАС шейха Ахмеда Ясина, уничтоженного израильскими спецслужбами в ходе точечной ликвидации в 2004 году. В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете. В 1998 году он возглавил канцелярию шейха Ясина.

После ликвидации Ахмеда Ясина и его преемника Абдель Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя поднялся на высшую ступень в ХАМАСе. ХАМАС долгое время отказывался назвать имя преемника Рантиси, на этот пост с одинаковой вероятностью претендовали Ханийя и Махмуд аз-Захар. Де-факто вопрос решился после победы ХАМАСа на парламентских выборах – Исмаил Ханийя возглавил правительство, обойдя аз-Захара, который получил пост министра иностранных дел и понемногу сдал свои позиции в ХАМАСе.

Пост главы правительства Газы Ханийя занимал с 2006 по 2016 год.

Муса Абу Марзук

Родился в 1951 году в Газе, где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981 году выехал в США, где в 1991-м защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991 году был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАС на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию, где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он до сих пор числится одним из самых опасных террористов в мире и разыскивается спецслужбами Израиля.

В 2002-2016 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХ и ХАМАС. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАС на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.