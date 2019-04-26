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Ближний Восток

CNN о массовой казни "террористов" в Саудовской Аравии: пытки и фальшивые признания

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
CNN о массовой казни "террористов" в Саудовской Аравии: пытки и фальшивые признания
Принц Мухаммед
CNN о массовой казни "террористов" в Саудовской Аравии: пытки и фальшивые признания

На этой неделе МВД Саудовской Аравии объявило, что в стране были казнены 37 подданных королевства, признанных виновными в террористической деятельности. Американский телеканал CNN передает, что многие из приговоренных к смерти, утверждали, что они невиновны, а признательные показания за них писали те, кто их пытали.

По данным Amnesty International, трое приговоренных к смерти были несовершеннолетними на момент задержания. Самому молодому из них, Абдулкариму аль-Хауаджу, было 16 лет, когда его задержали за участие в протестах и нападение на полицейских. Другому, Муджабе ас-Суикату, было 17, когда он участвовал в демонстрациях, за что был арестован в 2012 году в аэропорту при попытке вылететь на учебу в США.

Почти все казненные относились к шиитской общине. 11 из них были признаны виновными в шпионаже в пользу Ирана. Еще 14 человек были осуждены за создание "террористической ячейки" во время антиправительственных акций протеста в шиитском городе Ауамия в 2011 и 2012 годах – многие из этой группы утверждали на суде, что не давали признательных показаний.

CNN отмечает, что среди прочих был казнен мужчина, в показаниях которого содержалось признание в том, что он занимался сексом с четырьмя другими мужчинами (он также был участником антиправительственных демонстраций). Этот обвиняемый на суде настаивал на том, что признание в гомосексуализме было придумано следователем.

Подсудимый Хусейн Мухаммад аль-Мусаллам заявлял на суде, что его жестоко пытали, что подтверждалось медицинской экспертизой. Но суд не счел эту информацию заслуживающей внимания.

Правозащитники сообщают, что после казни один из приговоренных к смерти был "распят", и его тело было выставлено на всеобщее обозрение.

Организация Объединенных Наций и Госдепартамент США пытались повлиять на Эр-Рияд, чтобы предотвратить массовую казнь, но власти Саудовской Аравии не приняли во внимание мнение международных организаций и Вашингтона.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 апреля 2019 г.
В Саудовской Аравии казнены 37 осужденных за терроризм





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