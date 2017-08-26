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Ближний Восток

"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно
"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно
"Аль-Хайят": США сказали Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно

Газета "Аль-Хайят" сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что американская делегация, посетившая Рамаллу 24 августа, дала понять председателю ПНА Махмуду Аббасу, что заморозить строительство в поселениях невозможно, так как это приведет к краху правительства Биньямина Нетаниягу.

В интервью газете "Аль-Хайят" источники признали, что делегация не добилась значительного прогресса в переговорах между Израилем и палестинцами во время официального визита в Рамаллу.

Напомним, в четверг, 24 августа, в резиденции "Муката" в Рамалле состоялась встреча председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса и советника президента США Джареда Кушнера. В переговорах с американской стороны также участвовали представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Джаред Кушнер заверил Аббаса, что американская администрация намерена добиваться продвижения мирного урегулирования конфликта палестинских арабов с Израилем. При этом он подчеркнул, что цель его нынешней поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы обсудить со всеми заинтересованными арабскими странами тему мирного урегулирования в регионе в целом.

Накануне встречи палестинская сторона призывала США четко заявить о приверженности формуле "два государства для двух народов" и обратиться к властям Израиля с просьбой о замораживании строительства в еврейских поселениях и на других спорных территориях. Однако такого публичного обращения не прозвучало.

Это был второй визит Джареда Кушнера в Израиль за последние несколько месяцев. В ходе прошлого визита, 21 июня, о также встречался с Нетаниягу и Аббаса. Тогда переговоры с главой ПНА прошли в очень нервной и напряженной обстановке. Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.



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