Арабские СМИ: ЦАХАЛ атаковал цели на востоке Ливана

В ночь на понедельник, 26 августа, арабские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что была атакована штаб-квартира "Народного фронта освобождения Палестины" в Кусайе.

По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта НФОП. Причинен значительный ущерб.

Отметим, что данный район, известный как долина Майсара, контролируется не только боевиками НФОП, но и боевиками "Хизбаллы". Здесь располагаются различные военные объекты, в том числе укрытия и склады вооружений.

"Ан-Нахар" передает, что три цели, подвергшиеся атаке, находятся на окраине деревни Кусайя. Здесь располагаются позиции так называемого "Главного командования НФОП" Ахмада Джибриля. По словам местных жителей, первый удар был нанесен примерно в 1:11, затем они услышали, как начали стрелять силы ПВО. Потом было еще два воздушных удара, в 1:25 и в 1:35.

В интервью "Ан-Нахар" представитель ГК НФОП Абу Мухаммад заявил, что самолеты противника выпустили три ракеты. Он подтвердил, что был причинен ущерб, но утверждает, что жертв не было. Место происшествия оцеплено.

ГК НФОП является союзником "Хизбаллы" в Ливане и получает поддержку со стороны Дамаска и Тегерана.

Выступление Насраллы

Атака была осуществлена вскоре после выступления генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который обвинил Израиль в попытке диверсии на территории Ливана и описал как "очень, очень опасные" недавние события в пригороде Бейрута. Насралла назвал чудом то, что в результате вторжения беспилотников ЦАХАЛа на территорию Ливана не было жертв. При этом он отметил, что это первый серьезный инцидент со времен последней войны с Израилем. "Это нельзя оставить безнаказанным, в противном случае это приведет к повторению иракского сценария в Ливане", – заявил он, подчеркнув, что Ливан больше не может уповать на защиту международного права и резолюции СБ ООН, и теперь перейдет к активным действиям. Лидер "Хизбаллы" напомнил, что ни в 2000, ни в 2006 году его группировка не предпринимала никаких действий против израильских самолетов в воздушном пространстве Ливана, но с этого момента, заявил он, все изменилось. Он пообещал, что все израильские объекты, входящие в воздушное пространство Ливана, будут сбиваться.

Хасан Насралла также заявил, что объекты, по которым прошлой ночью ЦАХАЛ нанес удары на территории Сирии, принадлежали не проиранским боевикам и "Силам аль-Кудс", а "Хизбалле". В связи с этим Насралла обратился к военнослужащим ЦАХАЛа, несущим службу на границе с Сирией: "Будьте готовы к встрече с нами в любой момент".

Заявление Сулеймани

Командующий подразделением "Силы аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани прокомментировал в своем Twitter ракетный удар, нанесенный в ночь на 25 августа ЦАХАЛом по целям к юго-востоку от Дамаска.

Сулеймани написал: "Эта безумная операция, без сомнения, станет последней для Израиля".

Ранее 25 августа пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ спутниковый снимок, на котором были отмечены цели в районе Акраба, к юго-востоку от Дамаска, которые были атакованы ЦАХАЛом. Судя по схеме, предоставленной военными, были атакованы три цели: здание, в котором находились боевики, склад, на котором хранились беспилотные самолеты, а также пост охраны на воротах объекта, контролировавшегося иранскими "Силами аль-Кудс".

По данным ЦАХАЛа, БПЛА-камикадзе иранского производства планировалось запустить в сторону израильской территории с площадки, расположенной неподалеку от границы Израиля.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил на совещании, что за подготовкой этого теракта стоит командующий подразделением "Силы аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Инцидент с беспилотниками в пригороде Бейрута

В ночь на воскресенье, 25 августа, ливанские СМИ сообщили о взрыве в южном Бейруте, в районе, где располагается база шиитской террористической организации "Хизбалла". Как сообщил первоначально представитель "Хизбаллы", боевики этой организации сбили два израильских беспилотных летательных аппарата. Никаких подробностей о типе БПЛА он не привел, передает новостное агентство Reuters. По словам некого представителя "Хизбаллы", процитированного агентством Reuters и ливанским телеканалом "Аль-Маядин", в южном пригороде Бейрута разбился израильский разведывательный БПЛА, а второй беспилотный самолет "взорвался в воздухе", причинен ущерб на земле. Обломки второго летательного аппарата, как писало агентство Reuters, нашли рядом с медиа-центром "Хизбаллы" в районе Дахия, в южном пригороде Бейрута.

Местные жители говорили, что слышали взрывы и затем наблюдали пожар. По словам свидетелей, весь район вскоре был блокирован боевиками "Хизбаллы".

Представитель "Хизбаллы" Мухаммад Афиф утром 25 августа в интервью Ливанскому национальному агентству уточнил: боевики "Хизбаллы" не сбивали и не взрывали израильские БПЛА. По его словам, первый израильский БПЛА упал на крышу медиа-центра "Партии Аллаха", после чего израильтяне направили второй беспилотник на поиск упавшего. Через 45 минут после аварии первого БПЛА второй беспилотник, который нес боезаряд, взорвался, что причинило значительный ущерб зданию медиа-центра "Хизбаллы". В результате взрыва три человека получили легкие ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментировала данную информацию.

На фотографиях, распространенных активистами "Хизбаллы" в социальных сетях, можно увидеть искореженные металлические конструкции, которые сложно однозначно соотнести с каким-либо типом беспилотных самолетов, используемых ЦАХАЛом. На снимках виден винт, который кажется четырехлопастным. Четырехлопастной винт используется на израильском БПЛА Eitan/Heron TP (это крупнейший беспилотник на вооружении ЦАХАЛа, ранее с ним происходили аварии). Но по опубликованным фотографиям невозможно дать точную идентификацию.

Кроме того, опубликован снимок разбитого квадрокоптера, дальность которого может достигать примерно 10 км. Если это израильский БПЛА, то он мог быть запущен только со стороны Средиземного моря.

Военный аналитик сайта Ynet Рон Бен Ишай, просмотрев фотографии из Бейрута, пришел к выводу, что на крышу медиа-центра "Хизбаллы" в районе Дахия упал беспилотник, произведенный в Иране. В публикации сказано, что подобные БПЛА используют йеменские хуситы для атак против саудовцев. Но тип БПЛА в статье не указан.

Военный корреспондент 13-го телеканала Ор Геллер заявил, что, по его оценке, в пригороде Бейрута упали два иранских БПЛА.

В течение последнего года хуситы, атакуя аэропорты в Абхе и Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии, обычно задействуют беспилотные самолеты "Касиф-2К", являющиеся сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Особенность данного БПЛА-"камикадзе" в том, что он взрывается не при поражении наземной цели, а на высоте нескольких десятков метров, поражая осколками значительную территорию.

По мнению экспертов редакции NEWSru.co.il, по фотографиям, опубликованным ливанцами в социальных сетях, сложно однозначно определить тип БПЛА, разбившихся или взорвавшихся минувшей ночью в пригороде Бейрута. Но на "Касиф-2К" ни один из них не похож.

Удар ЦАХАЛа по цели около Дамаска: пресечена попытка теракта с применением иранских БПЛА

В субботу, 24 августа, примерно в 23:30 Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по целям к юго-востоку от Дамаска. Сирийское государственное агентство SANA заявило, что большинство израильских ракет было сбито силами ПВО армии Сирии.

Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщал, что израильские самолеты атаковали позиции "ополченцев несирийской национальности, верных режиму Асада" в районе между Сайда Зайнаб и международным аэропортом Дамаска. Наблюдатели говорили, что несколько ракет достигли целей. Позже SOHR объявил, что были убиты пять человек, в их числе боевики "Хизбаллы".

В 23:50 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт нанесения удара по целям на юге Сирии. При этом было опубликовано сообщение о том, что военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в деревне Акраба, располагающейся к юго-востоку от столицы Сирии (примерно в километре восточней Сайда Зайнаб).

Как отмечала армейская пресс-служба, атака была направлена против бойцов "Сил Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" и боевиков шиитских вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, которые в последние дни занимались подготовкой теракта против израильских целей. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы планировали запустить на территорию Израиля из Сирии несколько "вооруженных" беспилотных летательных аппаратов.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи в беседе с корреспондентом агентства ILNA опроверг сообщения, согласно которым в ночь на 25 августа в Сирии в результате израильского удара был нанесен ущерб иранским объектам.

Командование Армии обороны Израиля приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на севере страны в связи с риском обострения ситуации на границе после атаки израильских ВВС.

Около года назад Москва заявляла, что проиранские силы отведены на 80-100 км от израильской границы. Однако в реальности этого не произошло. В течение последнего года сообщалось о 12 ударах по целям в южной Сирии, где иранские и проиранские силы, включая ливанскую "Хизбаллу", пытались создать военную инфраструктуру и готовили атаки против Израиля. Цель в районе Акрабы, атакованная вечером 24 августа, находится примерно в 35 км от израильской границы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу ночного удара ЦАХАЛа по целям к югу от Дамаска. "Благодаря активным действиям мы предотвратили атаку на Израиль иранских "Сил Аль-Кудс" и проиранских шиитских группировок. Я вновь повторяю: у Ирана нет неприкосновенности. Наши силы противодействуют иранской агрессии везде, где это необходимо", – заявил Нетаниягу. "Я приказал подготовиться к любому развитию ситуации. Мы продолжим противодействовать Ирану и его приспешникам – решительно, но ответственно, ради безопасности Израиля", – сказал глава правительства.

По соображениям безопасности, после предотвращения запуска иранских БПЛА из южного района Сирии, израильские власти приостановили полеты гражданских самолетов над Голанскими высотами. На данном этапе запрещены полеты на высоте от 5000 метров и выше до 31 августа.

Утром в понедельник, 26 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала имена двух боевиков-шиитов, действовавших в отряде иранских "Сил аль-Кудс" в Сирии, которые были убиты в результате авиаудара по цели в деревне Акраба, располагающейся к юго-востоку от столицы Сирии. Это Хасэм Юсуф Заиб из Набатии, 1996 г.р., и Ясир Ахмад Захар из Лайды, 1997 г.р. ЦАХАЛ отмечает, что в течение последних лет Заиб и Захар многократно бывали в Иране и прошли специальную подготовку на базе "Сил аль-Кудс" по управлению беспилотными летательными аппаратами и применению взрывчатых веществ. В течение последних нескольких недель перед гибелью эти боевики были вовлечены в подготовку теракта на израильской территории с применением БПЛА. К сообщению ЦАХАЛа приложены снимки, на которых Заиб и Захар запечатлены на борту самолета иранской компании Mahan Air.





