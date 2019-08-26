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Ближний Восток

В ответ на ракетный обстрел Сдерота ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

время публикации: 03:03 | последнее обновление: 03:19 блог версия для печати фото
В ответ на ракетный обстрел Сдерота ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

В ночь на понедельник, 26 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся военный объект террористической организации ХАМАС в северной части сектора, на котором, в частности, располагался командный пункт боевиков.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отмечает армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС", – подчеркивается в сообщении.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильского авиаудара не поступала.

Как сообщалось ранее, примерно в 21:00 воскресенья в ряде населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газы, сработала система "Цева Адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что сигнал тревоги прозвучал в Сдероте, населенном пункте Авивим, в кибуцах Ор а-Нер, Нир Ам, Гевим, а также на территории колледжа "Сапир".

Согласно сообщению армейской пресс-службы, из сектора Газы в сторону Израиля были выпущены три ракеты, две из которых были сбиты системой ПРО "Железный купол". По информации радиостанции "Кан Бет", третья ракета упала рядом со Сдеротом, вызвав возгорание кустарника и сухой травы.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" передали, что в Сдероте семи пострадавшим в результате обстрела потребовалась медицинская помощь: 30-летняя женщина споткнулась по дороге в бомбоубежище и повредила ногу, остальным была оказана помощь для выхода из шокового состояния.

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