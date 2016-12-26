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Ближний Восток

"Аль-Кудс": Керри предложит Израилю и ПНА проект рамочного соглашения

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Джон Керри и Махмуд Аббас
Джон Керри и Биньямин Нетаниягу
Ципи Ливни

Государственный секретарь США Джон Керри разрабатывает проект так называемого рамочного соглашения между Израилем и ПНА, сообщает издание "Аль-Кудс".

Согласно опубликованной информации, предложение будет представлено в ходе международной конференции, которая должна состояться в январе 2017 года в Париже.

"Аль-Кудс" сообщает, что, в соответствии с планом Джона Керри, Палестинское государство должно быть создано на территории, базирующейся на границах 1967-го года с небольшими изменениями, 75-80% поселенцев останутся под израильским суверенитетом, а Израиль в свою очередь передаст новообразованному государству земли, находящиеся в пределах, так называемой "зеленой черты". Пропорции обмена территориями не оговариваются.

План Керри требует от ПНА признания еврейского характера государства Израиль, а от Израиля – признания Палестинского государства со столицей в "Восточном Иерусалиме" (что подразумевает Керри под этим понятием, в публикации не уточняется).

Как пишет "Аль-Кудс", в рамках соглашения арабские беженцы не получат права на возвращение в Израиль, вместо этого им будет выплачена денежная компенсация.

В предложении государственного секретаря США не оговариваются параметры решения проблемы Иерусалима, однако упоминается, что в Иорданской долине будут установлены современные технические средства, эксплуатация которых будет находиться под контролем США. Ранее Израиль настаивал на долгосрочном военном присутствии в Иорданской долине после подписания соглашения об окончательном урегулировании.

В предложениях Керри отсутствует и упоминание демилитаризации Палестинского государства, однако речь идет о том, что после подписания соглашения стороны объявят о завершении конфликта.

Напомним, что в 2014 году Ципи Ливни, занимавшая пост министра юстиции в предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу, вела переговоры с Саибом Арикатом при посредничестве Джона Керри. Эти переговоры должны были завершиться подписанием рамочного соглашения, и, согласно публиковавшимся тогда сведениям, его параметры соответствовали тому, что намерен предложить Керри в январе 2017 года. Переговоры в 2014 году были прерваны после того, как ПНА в одностороннем порядке обратилась с просьбой о принятии в институты ООН, а Израиль отказался освободить четвертую партию террористов, в которую входили израильские арабы. С тех пор официальные переговоры между сторонами не ведутся.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2015 г.
"Бездействие привело к террору". Интервью с Ципи Ливни
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2014 г.
Нетаниягу дал первое за 14 месяцев интервью: рамочное соглашение не развалит коалицию
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 марта 2014 г.
ПНА требует от Израиля жестов доброй воли за согласие продолжать переговоры







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