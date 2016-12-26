26 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Maan: во время паломничества евреев в Шхем был тяжело ранен местный житель

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:10 блог версия для печати фото
У гробницы Йосефа в Шхеме

Палестинское агентство Maan передает, что во время массового паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме израильские военные открыли огонь по группе местных жителей, пытавшихся помешать израильтянам.

В сообщении утверждается, что в результате стрельбы был тяжело ранен в ногу 20-летний Махди Дуэйкат и несколько десятков молодых людей пострадали в результате применения военными слезоточивого газа.

В публикации Maan не указано, что израильские военные применили спецсредства для разгона толпы, так как арабы попытались воспрепятствовать паломничеству, в израильтян бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

В ночь на понедельник, 26 декабря, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме, приуроченное к празднику Ханука. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены примерно 1.500 паломников.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2016 г.
Состоялось ханукальное массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 декабря 2016 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 декабря







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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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