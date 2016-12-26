Жертвами нападения боевиков ИГ на сирийский город Аль-Баб стали не менее 30 человек

В минувшее воскресенье, 25 декабря, в результате нападения боевиков "Исламского государства" на сирийский город Аль-Баб, расположенный примерно в 20 км к югу от границы с Турцией, были убиты не менее 30 мирных граждан, множество других получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецких военных.

Официальный Дамаск не комментирует эту информацию.

По сведениям Reuters, боевики ИГ не позволили мирным гражданам покинуть зону боевых действий.

В настоящее время в районе города Аль-Баб идут бои между сирийскими повстанцами, которых поддерживают турецкие военные в рамках операции "Щит Евфрата", и боевиками ИГ.