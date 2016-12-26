МВД Турции: за неделю были арестованы 516 человек, подозреваемых в связях с террористами

На прошлой неделе власти Турции задержали для допроса 1682 человек и арестовали 516 человек, подозреваемых в причастности к деятельности различных военизированных группировок, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкое МВД.

В их числе были задержаны для допросов 1096 и арестованы 426 человек, подозреваемых в связях с лидером исламской оппозиции Фетхуллой Гюленом.

По подозрению в связях с курдскими боевиками были задержаны для допросов 508 человек, 78 арестованы.

Также были допрошены 78 и арестованы 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством", сказано в еженедельном отчете МВД Турции.