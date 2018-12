Удар по целям в Сирии был нанесен после приземления самолета из Ирана

Вечером во вторник, 25 декабря, Армия обороны Израиля задействовала систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Пострадавших нет, ущерб причинен не был, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По состоянию на утро 26 декабря, это единственный комментарий израильских военных по поводу вчерашнего ракетного по цели в окрестностях Дамаска. ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.

Официальный Дамаск заявляет, что вечером 25 декабря израильские военные самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ливана, атаковали цель в западном пригороде Дамаска. Государственное сирийское агентство SANA утверждает, что большинство израильских ракет было сбито. При этом сообщалось о ранении троих сирийских солдат.

По сведениям сирийской оппозиции, атаке подвергся штаб 10-й дивизии сирийской армии в населенном пункте Катана, западнее Дамаска. По другим данным, был атакован штаб 4-й дивизии. В свою очередь, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что атаке подверглись три склада с боеприпасами, принадлежащими "Хизбалле" или Ирану.

Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.

Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник передает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада. Кроме того, в районе Димаса был атакован штаб "Хизбаллы", расположенный в местной школе. В Сабуре был обстрелян штаб 4-й сирийской дивизии, в Катане – штаб 10-й сирийской дивизии. В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Кроме того, удары были нанесены по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.

Сайт американского журнала Newsweek утверждает со ссылкой на источник в Пентагоне, что в результате ракетного удара, нанесенного минувшей ночью израильскими ВВС по аэропорту Дамаска, пострадали несколько высокопоставленных членов ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла", готовившихся к вылету в Тегеран. Согласно сообщению, источник получил данную информацию от израильских военных.

Дамаск заявляет, что речь идет о самой масштабной атаке израильтян после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, пытаясь контратаковать самолеты ЦАХАЛа, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.

В публикациях израильских СМИ отмечается, что удар по цели к западу от Дамаска был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска (в 19:45) совершил посадку самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.

Сообщается также, что целью атаки могла быть делегация "Хизбаллы", прибывшая в Дамаск из Бейрута примерно в 16:00, чтобы сесть на иранский самолет и отправиться в Тегеран на похороны умершего 25 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди.

В твиттере CNW опубликовано видео, на котором показан один из эпизодов ракетной атаки на сирийские объекты вечером 25 декабря. Судя по комментарию к этому видео, показано, как сирийский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" пытается перехватить ракету, но в итоге поражает здание в окрестностях Дамаска.

Video of an S-125 Air Defence missile impacting a small building just outside Damascus after malfunctioning, this happened numerous times to Syrian Air Defence missile tonight#Syria #Damascus pic.twitter.com/XSI4JD9VwT