Президент Ирана не принял отставку главы МИДа Мохаммада Зарифа

Президент Ирана Хасан Роухани отклонил просьбу Мохаммада Джавада Зарифа об отставке с поста главы внешнеполитического ведомства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел Исламской республики.

Ранее более 150 иранских законодателей обратились к президенту с просьбой не принимать отставку Зарифа.

Агентство Fars, в свою очередь, сообщало со ссылкой на информированный источник, что Мохаммад Джавад Зариф может отказаться от намерения уйти в отставку. "Люди совершают ошибки, решение было принято под влиянием эмоций", - сообщил он.

Согласно публикации, Зариф выступил с объявлением об уходе с поста после того, как он не был приглашен на переговоры иранского руководства с посетившим Тегеран президентом Сирии Башаром Асадом.

"В последние месяцы между министром и президентом Хасаном Роухани возникли разногласия по широкому кругу вопросов. Споры происходили и на заседаниях правительства. Зариф был недоволен действиями президента", - рассказал источник, не вдаваясь в подробности.

О своем решении министр сообщил через социальную сеть Instagram. На данном этапе неясно, подал ли он официальное прошение об отставке. Канцелярия президента Роухани опровергла публикации, что отставка принята. Окончательное решение будет принято Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

26 февраля Роухани выступил перед руководством иранского Центробанка. Он сообщил, что министерство иностранных дел и Центробанк находятся на передовой борьбы против попыток США сломить Иран и дал высокую оценку личному вкладу Зарифа в борьбу. Комментировать его отставку президент не стал.

Сам Зариф в опубликованном 26 февраля интервью призвал очистить внешнюю политику от фракционной борьбы, которую назвал "смертоносным ядом". Это было воспринято как обвинение в адрес консерваторов, считавших получившего образование в США министра слишком прозападным.

Арабская редакция телеканала RT сообщает, что временным исполняющим обязанности министра иностранных дел стал заместитель Зарифа Аббас Аракчи. Наиболее вероятным преемником называют специального помощника главы парламента Хосейна Амир-Абдоллахиана.

Отметим, что и США не уверены в том, что Зариф покинет свой пост. "Мы видели заявление. Посмотрим, останется ли оно в силе", - сообщил государственный секретарь Майк Помпео. Он добавил, что в любом случае американская политика в отношении Ирана останется неизменной.