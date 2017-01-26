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Ближний Восток

ООП шокирована: администрация США не осуждает еврейское строительство

время публикации: 12:19 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
ООП шокирована: Трамп отказался осуждать еврейское строительство

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что он шокирован молчанием администрации США в связи с еврейским строительством на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

"Мы привыкли к тому, что американское руководство осуждает строительство в поселениях, говорит о том, что это препятствие на пути мирного процесса. Отсутствие подобных заявлений воспринимается как поддержка поселенческой деятельности", - заявил палестинский функционер.

По словам Ариката, руководству ПНА необходим прямой ответ новой администрации. "Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы Израиль ответил за свои действия", - добавил он.

ООН и Евросоюз поспешили осудить заявление израильского правительства о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее, Самарии и Иерусалиме. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя это решение, сообщил, что Израиль остается ведущим партнером США в регионе и должен пользоваться уважением.

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