ООП шокирована: администрация США не осуждает еврейское строительство

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что он шокирован молчанием администрации США в связи с еврейским строительством на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

"Мы привыкли к тому, что американское руководство осуждает строительство в поселениях, говорит о том, что это препятствие на пути мирного процесса. Отсутствие подобных заявлений воспринимается как поддержка поселенческой деятельности", - заявил палестинский функционер.

По словам Ариката, руководству ПНА необходим прямой ответ новой администрации. "Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы Израиль ответил за свои действия", - добавил он.

ООН и Евросоюз поспешили осудить заявление израильского правительства о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее, Самарии и Иерусалиме. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя это решение, сообщил, что Израиль остается ведущим партнером США в регионе и должен пользоваться уважением.