Саудовская Аравия получила F-15 нового поколения

В ходе церемонии, посвященной 50-летию ВВС Саудовской Аравии, состоявшейся на авиабазе имени короля Фейсала в окрестностях Эр-Рияда, состоялась презентация поступившего на вооружение королевства истребителя F-15SA.

Гостями церемонии стали король Салман, заместитель наследника престола принц Мухаммад Бин Салман, занимающий также пост министра обороны, и президент Судана Омар аль-Башир. Судан – ключевой участник действующей в Йемене суннитской коалиции.

Всего Саудовская Аравия закупила 84 F-15SA, который является последней модификацией истребителя-бомбардировщика, производимого компанией Boeing. Первые самолеты прибыли на Ближний Восток в декабре 2016 года.

Их закупка стала частью крупной сделки, заключенной в 2011 году. За самолеты, а также вертолеты Blackhawk и Apache Саудовская Аравия заплатила 30 миллиардов долларов. Подобные соглашения выдвинули королевство на третье место в мире по оборонным расходам.

ВВС Саудовской Аравии насчитывают более 300 боевых самолетов и 20.000 военнослужащих. F-15 личных модификаций – их основная ударная сила.