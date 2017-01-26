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Ближний Восток

Глава МИД Кувейта посетил Иран

время публикации: 16:52 | последнее обновление: 16:52 блог версия для печати фото
Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид ас-Сабах

Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид ас-Сабах посетил с визитом Исламскую республику Иран и провел переговоры со своим иранским коллегой Мухаммадом Завадом Шарифом.

Кувейтский министр доставил президенту Ирана Хасану Роухани послание с предложением начать диалог. Таким образом, Кувейт берет на себя функции посредника между Ираном и Советом сотрудничества государств Персидского залива, в том числе - Саудовской Аравией.

"Отношения между Ираном и Советом должны основываться на Хартии ООН и принципах международного права. Наши страны – соседи, у нас много общих интересов, и нельзя упускать возможностей", - заявил ас-Сабах.

Отметим, что Иран и арабские государства Залива поддерживают противостоящие стороны в региональных конфликтах. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив во вмешательстве во внутренние дела арабских стран.

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Четверг, 26 января 2017 г.
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