Глава МИД Кувейта посетил Иран

Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид ас-Сабах посетил с визитом Исламскую республику Иран и провел переговоры со своим иранским коллегой Мухаммадом Завадом Шарифом.

Кувейтский министр доставил президенту Ирана Хасану Роухани послание с предложением начать диалог. Таким образом, Кувейт берет на себя функции посредника между Ираном и Советом сотрудничества государств Персидского залива, в том числе - Саудовской Аравией.

"Отношения между Ираном и Советом должны основываться на Хартии ООН и принципах международного права. Наши страны – соседи, у нас много общих интересов, и нельзя упускать возможностей", - заявил ас-Сабах.

Отметим, что Иран и арабские государства Залива поддерживают противостоящие стороны в региональных конфликтах. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив во вмешательстве во внутренние дела арабских стран.