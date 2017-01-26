26 января 2017 г.
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Ближний Восток

Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию

время публикации: 00:45 | последнее обновление: 00:56 блог версия для печати фото
Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям оппозиционных группировок на переговорах в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но создать в ее составе курдскую автономию, передает "Интерфакс".

"Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию", – сообщил агентству источник в оппозиции.

В документе фиксируется "право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального".

"В проекте прописан срок президента в 7 лет, без права переизбрания, – отметил собеседник "Интерфакса". – Исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин".

"Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику, – добавил источник в оппозиции. – Исключается пункт, согласно которому основным источником права в Сирии являются законы шариата".

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