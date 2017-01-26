В Рамалле утверждают, что последний "денежный перевод от Барака Обамы" получен

Советник главы ПНА Хусам Зомлот сообщил российским журналистам, что Рамалла получила многомиллионный транш американской помощи, о котором было объявлено в последние часы президентства Барака Обамы.

"Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы мы получили. Они уже перевели эти деньги", - цитирует РИА Новости.

В сообщении агентства отмечается, что Хусам Зомлот подтвердил, что речь идет о 221 миллионе долларов, о которых было объявлено администрацией Барака Обамы. Он уточнил, что решение о выделении этих денег было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".

"Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у его предшественников", - заявил советник Аббаса.

Отметим, что ранее в израильских СМИ появлялись сообщения со ссылкой на источники в палестинской администрации, что администрация Тампа заморозила перевод денег, одобренный Бараком Обамой.