Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 26 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. В сторону военнослужащих ЦАХАЛа, находившихся на КПП "Дженин" (северная Самария), было брошено взрывное устройство. О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, шестеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Хевроне была закрыта мастерская, в которой производили оружие, конфискованы восемь токарных станков.