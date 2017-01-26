Египет отметил шестую годовщину свержения Мубарака

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обратился с телевизионным обращением по случаю шестой годовщины "январской революции". 25 января 2011 года под давлением манифестантов подал в отставку глава государства Хусни Мубарак.

"Революция стала поворотным моментом в истории Египта. Пробужденные ей надежды были огромными, и тем горше стало разочарование, когда революция свернула с торной дороги, когда ее присвоили люди, враждебные народу", - заявил ас-Сиси.

Он добавил, что свержение президента-исламиста Мухаммада Мурси летом 2013 года вернуло Египет на верный путь, позволив народу вновь распоряжаться своей судьбой. Глава государства вспомнил и о 800 погибших в ходе манифестаций против Мубарака.

"Я говорю родным шахидов: память о них навсегда останется в наших сердцах. Благодаря их самопожертвованию наш народ получил свободу и возможность развиваться. И Египет останется свободным – для всех граждан", - заявил президент.