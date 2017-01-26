26 января 2017 г.
последняя новость: 15:04
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:52 Российский проект сирийской конституции: Сирия не будет арабской
14:21 Египет отметил шестую годовщину свержения Мубарака
12:43 На Синайском полуострове уничтожены 20 боевиков ИГ
12:19 ООП шокирована: администрация США не осуждает еврейское строительство
08:56 Саудовская Аравия получила F-15 нового поколения
08:46 Компания Turkish Airlines отменила рейс в Тель-Авив
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 января
00:45 Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию
17:51 "Аль-Маядин": в Ливане раскрыта шпионская сеть "Мосада"
16:21 На Синайском полуострове проводится антитеррористическая операция
Ближний Восток

Российский проект сирийской конституции: Сирия не будет арабской

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
Российский проект сирийской конституции: Сирия не будет арабской

Как сообщает агентство РИА Новости, в предложенном Россией на конференции в Астане проекте новой конституции Сирии название государства изменено с Сирийской арабской республики на Сирийскую республику.

Согласно первому пункту первой статьи основного закона, Сирийская республика является демократическим суверенным государством, основывается на верховенстве закона и равенстве всех граждан перед законом.

"В силу национального наследия, укрепляющего национальное единство, гарантируется культурное многообразие сирийского общества", - отмечается в третьем пункте той же статьи Конституции.

Курдское новостное агентство Rudaw сообщает, что, несмотря на то, что российский проект говорит о "децентрализованном", а не федеральном государственном устройстве, курды получат обширную административную и культурную автономию.

Курдский язык станет официальным в местах компактного проживания курдов. Отменена статья, согласно которой только мусульманин мог быть избран главой государства, а президентский срок ограничен одной семилетней каденцией.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017