Российский проект сирийской конституции: Сирия не будет арабской

Как сообщает агентство РИА Новости, в предложенном Россией на конференции в Астане проекте новой конституции Сирии название государства изменено с Сирийской арабской республики на Сирийскую республику.

Согласно первому пункту первой статьи основного закона, Сирийская республика является демократическим суверенным государством, основывается на верховенстве закона и равенстве всех граждан перед законом.

"В силу национального наследия, укрепляющего национальное единство, гарантируется культурное многообразие сирийского общества", - отмечается в третьем пункте той же статьи Конституции.

Курдское новостное агентство Rudaw сообщает, что, несмотря на то, что российский проект говорит о "децентрализованном", а не федеральном государственном устройстве, курды получат обширную административную и культурную автономию.

Курдский язык станет официальным в местах компактного проживания курдов. Отменена статья, согласно которой только мусульманин мог быть избран главой государства, а президентский срок ограничен одной семилетней каденцией.